Dormir boca arriba está bien, pero los expertos coinciden: hay una postura que va a acabar con tu dolor de espalda

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Después de una larga jornada de trabajo, pocas cosas resultan tan reconfortantes como meterse en la cama y dejarse abrazar por las sábanas y el colchón. Sin embargo, lo que debería ser un momento de descanso puede convertirse en una sucesión de vueltas hasta encontrar la postura más cómoda. Una situación cotidiana que lleva a muchos a hacerse una pregunta que quizá nunca se habían planteado: ¿estamos durmiendo en la posición más adecuada o nuestra forma de descansar podría estar afectando a la calidad del sueño y a nuestra salud?

La mejor postura para dormir

El Dr. Arjun Dhawale, especialista en columna vertebral, explica que los beneficios de dormir de lado o boca arriba radican en la descompresión que experimenta la estructura ósea durante el descanso. Según el doctor, dormir de costado puede favorecer el flujo sanguíneo y reducir la presión sobre el corazón. ¿Y qué lado es el más recomendable? Según los expertos, se considera mejor postura para dormir la del lado izquierdo porque mantiene en todo momento la columna vertebral alineada.

Aunque el Dr. insiste en que se necesita más evidencia para determinar cuál es la mejor postura para dormir, no podemos afirmar que exista una mejor o peor, pues cada uno duerme de forma diversa. Por tanto, no hay una norma universal; cada postura debe adaptarse a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, si tienes problemas de columna o una enfermedad discal, acostarse de lado puede ser más beneficioso para ti porque hay más espacio para los nervios en comparación con acostarse boca arriba.

Factores para una mejor postura

Si bien es cierto, como se comentaba con anterioridad, que no existe una máxima para saber qué postura es mejor para dormir, existen una serie de variables que pueden ayudarte a descansar mejor. Estas son las que se basan en el «ABC»:

A (Airway): Hace referencia a la vía aérea y viene determinada por la posición de la cabeza y el cuello.

B (Breathing): Tiene que ver con la postura de tu espalda y hombros, que determinan cuánto pueden expandirse tus pulmones.

C (Circulation): Influye la posición del cuerpo, la cual determina la presión sobre tus arterias, venas y el esfuerzo de tu corazón.

Estos tres factores son los que se deben considerar a la hora de buscar una postura para dormir. Para mantener las vías respiratorias abiertas y no generar tensiones musculares, se recomienda una postura de lado y con la cabeza apoyada en una almohada alta para así cumplir las recomendaciones del doctor.

Finalmente, reitera el doctor que la única postura buena para dormir es aquella que te resulte más cómoda, minimice el dolor y te permita descansar por las noches.