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Los grandes lanzamientos de videojuegos generan una elevada expectación entre los aficionados y vuelven a poner el foco en el tiempo que se dedica al entretenimiento digital. Jugar puede ser una forma de ocio saludable, siempre que su uso sea compatible con el resto de las actividades cotidianas. Sin embargo, la pérdida de control sobre el tiempo de juego y el abandono de otras responsabilidades pueden ser señales de un uso problemático.

En este sentido, la OMS incluye el trastorno por uso de videojuegos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Este se caracteriza por la pérdida de control sobre el juego, la prioridad que adquiere frente a otras actividades y la continuidad de esta conducta pese a sus consecuencias negativas. No obstante, jugar intensamente durante un periodo concreto no implica necesariamente padecer una adicción, ya que el diagnóstico requiere un deterioro significativo del funcionamiento personal, familiar, académico o laboral, asociado a un patrón de conducta persistente o recurrente, habitualmente durante al menos 12 meses.

«El tiempo que una persona dedica a jugar es un factor que debemos tener en cuenta, pero por sí solo no determina que exista una adicción. Lo importante es observar si conserva la capacidad de decidir cuándo parar y si el videojuego empieza a desplazar otras actividades que antes formaban parte de su vida. Cuando alguien continúa jugando a pesar de que esto le genera problemas en sus relaciones, sus estudios o su trabajo, conviene prestar atención a lo que está ocurriendo», explica María Calle, psicóloga de Blua de Sanitas.

El uso excesivo de videojuegos puede afectar al descanso cuando las sesiones se prolongan hasta altas horas de la noche. La reducción de las horas de sueño puede repercutir en la concentración y el estado de ánimo. Asimismo, dedicar gran parte del tiempo libre a jugar puede limitar la actividad física y las relaciones sociales presenciales. Estas consecuencias deben valorarse especialmente cuando se mantienen en el tiempo.

Infancia y adolescencia, ¿cuándo prestar atención?

En el caso de los niños y adolescentes, es importante observar cómo encajan los videojuegos en sus rutinas. Dormir menos, descuidar las tareas escolares, abandonar aficiones anteriores o mostrar conflictos frecuentes cuando llega el momento de dejar de jugar son señales que pueden indicar la necesidad de revisar estos hábitos.

«En la infancia y la adolescencia, las familias deben prestar atención no solo al tiempo que los menores pasan jugando, sino también a cómo esta actividad afecta a su día a día. Si un niño o adolescente empieza a dormir menos, deja de interesarse por actividades que antes disfrutaba o muestra dificultades para dejar de jugar, es importante entender qué está ocurriendo. Establecer horarios desde edades tempranas, acompañar a los menores en el uso de los videojuegos de acuerdo con su edad y mantener una comunicación abierta sobre los videojuegos puede ayudar a prevenir que su uso interfiera en el desarrollo de hábitos saludables», señala Nelly Padilla, pediatra.

Los especialistas de Sanitas recomiendan establecer horarios de juego compatibles con el descanso y las obligaciones cotidianas, así como reservar tiempo para otras actividades. En el caso de los menores, también resulta necesario seleccionar contenidos adecuados a su edad y acordar normas familiares claras. Cuando aparecen dificultades persistentes para limitar el juego o un deterioro significativo en las relaciones y las actividades habituales, conviene solicitar una valoración profesional.