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Con la llegada de las lluvias, el invierno y, por tanto, de las bajas temperaturas, los refriados vuelven a estar a la orden del día. Aunque son frecuentes en invierno, basta con que haya un bajo repentino de temperaturas para que el cuerpo de una persona empiece a incubar el virus que desemboca en un resfriado.

Regresan las advertencias tradicionales sobre abrigarse bien, evitar corrientes de aire o no salir con el pelo mojado. Sin embargo, el médico de familia y divulgador sanitario Fernando Fabiani ha aclarado que el frío no provoca resfriados. Según explica el especialista, estas infecciones tienen un origen exclusivamente vírico: sin presencia de un virus respiratorio no es posible desarrollar un catarro, independientemente.

El origen del resfriado

La relación entre el frío y el resfriado es bastante compleja. Fabiani explica cuáles son las medidas que se pueden tomar para evitar agarrar un costipado en los meses de frío, donde somos más vulnerables. El resfriado es causado por virus respiratorios, que sobreviven mejor en condiciones de bajas temperaturas. Los espacios interiores, donde suele haber menos ventilación y la gente está más junta, se vuelven más sencillos para contagiarse.

Una vez contraída la infección, el médico subraya que no existe ningún remedio capaz de cortar un resfriado de golpe. El cuidado debe centrarse en aliviar los síntomas mediante descanso, hidratación, lavados nasales con suero fisiológico y analgésicos si resultan necesarios.

Asimismo, advierte en declaraciones recogidas por La Vanguardia contra el uso de antibióticos sobrantes, ya que solo combaten bacterias y resultan ineficaces frente a los virus, generando efectos adversos y resistencias. Por último, aconseja acudir al médico si la fiebre supera los cinco días o si aparece dificultad para respirar.

Recomendaciones contra el resfriado

Para frenar la transmisión en lugares concurridos como oficinas o el transporte público, Fabiani recomienda lo contrario al consejo popular: favorecer las corrientes de aire abriendo ventanas para renovar el ambiente y disminuir la concentración de partículas víricas. A esta pauta suma la higiene frecuente de manos, evitar tocarse ojos, nariz o boca, y no compartir vasos ni cubiertos.

«¿Tú te imaginas a los virus esperando para contagiarte porque no te has secado el pelo o porque vas descalzo por casa? Salir con el pelo mojado o exponerse a una corriente de aire no provoca una infección si no hay un virus de por medio», explica y añade que «Otra cosa es que, en determinadas circunstancias, el aire frío y seco pueda reducir ligeramente las defensas locales de las mucosas».