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El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es una condición que afecta a más de 3 millones de mujeres en España. En mayo de 2026, tras un proceso de consenso global de 14 años, The Lancet anunció oficialmente que el SOP pasa a llamarse PMOS (Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino). Y el cambio no es solo de etiqueta: tiene implicaciones directas en cómo se diagnostica y se trata a miles de mujeres en nuestro país.

La redefinición del SOP (síndrome de ovario poliquístico) como SOMP (síndrome ovárico metabólico poliendocrino) fue uno de los temas de mayor interés científico durante la quinta edición de la «Narture International Summit on Reproductive Medicine», organizada por IBSA y que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Roma. En su ponencia («Do we now understand PMOS?»), la profesora Elisabet Stener-Victori, catedrática de Endocrinología Reproductiva y Metabolismo en el Instituto Karolinska (Estocolmo) y una de las líderes científicas detrás de este cambio de nomenclatura a nivel mundial, mostró cómo esta redefinición supone un auténtico cambio de paradigma para una condición que afecta a una de cada ocho mujeres en todo el mundo y que durante demasiado tiempo se ha considerado un simple trastorno ginecológico, tratado abordando únicamente los síntomas.

PREGUNTA.- El síndrome de ovario poliquístico (SOP) se ha centrado tradicionalmente casi exclusivamente en los ovarios y la fertilidad. ¿Por qué era urgente desterrar esa idea y qué aporta el concepto «metabólico poliendocrino» para comprender mejor esta condición?

RESPUESTA.- El antiguo nombre era incorrecto por dos razones. Los «quistes» no son quistes, sino folículos detenidos en su desarrollo, y los quistes ováricos patológicos no aumentan en esta condición. Además, apuntaba a un único órgano cuando en realidad se trata de un trastorno endocrino-metabólico de por vida. La resistencia a la insulina afecta a aproximadamente el 85% de las pacientes, incluyendo a cerca del 75% de las mujeres delgadas.

El riesgo de diabetes tipo 2 es tres a cinco veces mayor (aproximadamente el triple tras tener en cuenta el peso corporal); las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad del hígado graso son más frecuentes, y la depresión y la ansiedad se presentan con una frecuencia tres a cuatro veces mayor. El nuevo nombre coloca en el centro el núcleo común de la resistencia a la insulina y el exceso de andrógenos. Cada parte del nuevo nombre tiene un significado.

«Poliendocrino» refleja los diversos sistemas hormonales involucrados: insulina, andrógenos provenientes de los ovarios y las glándulas suprarrenales, y el control cerebral de las hormonas reproductivas. «Metabólico» refleja la resistencia a la insulina y sus consecuencias. «Ovárico» mantiene la disfunción ovulatoria y folicular que sigue siendo central para el diagnóstico. La referencia engañosa a los quistes ha desaparecido.

P.- Durante décadas, miles de mujeres han peregrinado por consultas sintiendo que sus síntomas se minimizaban o se limitaban a recetarles la píldora anticonceptiva. ¿Cómo cambia este nuevo marco clínico el diagnóstico en la consulta médica del día a día?

R.- Los criterios diagnósticos en sí no cambian. En adultas, el diagnóstico requiere la presencia de dos de tres características, una vez se hayan descartado otras causas: ovulación irregular o ausente; exceso de andrógenos, que se manifiesta como crecimiento excesivo de vello, acné o niveles elevados de testosterona; y morfología ovárica poliquística en ecografía o un nivel elevado de hormona antimülleriana (AMH).

Lo que cambia es el enfoque: los síntomas deben analizarse en su conjunto, y la atención debe ir más allá de la píldora anticonceptiva para incluir la salud metabólica y mental. El sistema sanitario falla con frecuencia en el primer punto de contacto porque los síntomas se tratan de forma aislada: la píldora para las irregularidades menstruales, el dermatólogo para el acné y consejos sobre el peso para los problemas relacionados con este. La causa endocrina subyacente a menudo se pasa por alto.

Los médicos también presentan lagunas documentadas en el conocimiento de los criterios diagnósticos. Un diagnóstico precoz requiere que la atención primaria, los servicios de salud escolar y las clínicas de juventud conozcan los criterios de las guías clínicas, que dichos criterios se apliquen de forma coherente y un nombre preciso que lleve a todas las especialidades a pensar en esta condición. Mantener actualizados a los profesionales de todas las especialidades es esencial si se quiere que el enfoque multidisciplinar se convierta en un estándar.

P.- Han sido necesarios 14 años de debate internacional para alcanzar este consenso. ¿Cuáles fueron las principales barreras dentro de la propia comunidad médica para reconocer que el PMOS no era simplemente un trastorno ovárico?

R.- Las barreras fueron en gran medida históricas y estructurales. Desde que se describió la condición por primera vez, el ovario ha sido su rasgo definitorio, y la imagen de los ovarios en la ecografía pasó a formar parte del diagnóstico. La atención estaba «a cargo» de la ginecología y la medicina reproductiva, y la financiación de la investigación siguió ese enfoque reproductivo, por lo que la endocrinología, la cardiología y la atención primaria se implicaron menos. Un taller de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. recomendó un nuevo nombre en 2012, pero la iniciativa se estancó.

No existía un liderazgo global inclusivo ni un proceso de consenso estructurado; las organizaciones de pacientes y profesionales no estaban alineadas, no había un nombre alternativo acordado ni un plan de implementación. También existía una preocupación comprensible de que cambiar un nombre tan conocido pudiera generar confusión. Lo que cambió esta vez fue un sólido liderazgo de los pacientes, una gobernanza global y un proceso riguroso en el que participaron 56 organizaciones y más de 14.000 respuestas a encuestas, la mayoría personas con la condición.

P.- Más allá de regular el ciclo menstrual, ¿cuáles son los riesgos metabólicos y a largo plazo que antes quedaban desatendidos bajo la etiqueta de SOP?

R.- Las mujeres con PMOS enfrentan un riesgo significativamente mayor de complicaciones metabólicas.

La resistencia a la insulina afecta a aproximadamente el 85% de las pacientes, incluyendo a cerca del 75% de las mujeres delgadas. El riesgo de diabetes tipo 2 es tres a cinco veces mayor (aproximadamente el triple tras tener en cuenta el peso corporal), y la enfermedad del hígado graso es aproximadamente el doble de frecuente. En un estudio nórdico con más de 127.000 mujeres, el riesgo de enfermedad cardiovascular fue aproximadamente un 30% mayor, incluso en mujeres con peso normal. También existe una carga psicológica considerable: la depresión y la ansiedad son tres a cuatro veces más frecuentes, y los trastornos de la conducta alimentaria también son más habituales, independientemente de la obesidad y la infertilidad.

Otros riesgos a largo plazo incluyen complicaciones del embarazo como la diabetes gestacional, el cáncer de endometrio, la apnea del sueño y una menor capacidad laboral, con el doble de riesgo de jubilación anticipada por motivos de salud. Estos riesgos ponen de manifiesto por qué la atención debe ir más allá de los síntomas menstruales y reproductivos.

P.- Para una mujer a la que ya se le ha diagnosticado PMOS, ¿qué significa esto en términos prácticos? ¿Debería pedir que se revise su tratamiento o solicitar pruebas adicionales?

R.- Su diagnóstico y los criterios diagnósticos siguen siendo los mismos, al igual que su tratamiento actual basado en la evidencia. Lo que debería cambiar es el alcance de la atención y el seguimiento continuo. Eso implica comprobar el metabolismo de la glucosa —siendo la prueba de tolerancia oral a la glucosa la opción más precisa—, la presión arterial y los lípidos; realizar cribado de depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria; y adoptar una perspectiva que abarque todo el ciclo vital, incluyendo el embarazo y los años posteriores a la menopausia.

Así que sí: debería preguntar a su médico si estas revisiones se han realizado y, en caso negativo, solicitarlas. No necesita un nuevo diagnóstico, y su tratamiento no tiene que cambiar únicamente por el nombre, pero merece la pena revisar si sigue ajustándose a sus prioridades. No todas las mujeres necesitan medicación. Los tratamientos deben elegirse en función de las propias prioridades de la paciente mediante una toma de decisiones compartida.