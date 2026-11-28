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El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) produce tres millones de hospitalizaciones y 118.000 muertos al año. «Es una infección respiratoria que puede tener graves consecuencias, especialmente en los grupos de población más vulnerables, como los lactantes, las personas mayores y quienes presentan determinadas condiciones de riesgo. Por eso, es fundamental avanzar en su prevención y actualizar nuestros conocimientos sobre las estrategias de inmunización», ha afirmado Pilar Fernández, directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería durante el webinar «Novedades y actualización en inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS)» celebrado por ISFOS con la colaboración de MSD.

La inmunización es una de las herramientas más eficaces para proteger la salud. Pero para que las estrategias de prevención lleguen a la población «necesitamos profesionales bien formados, capaces de trasladar la evidencia científica a la práctica clínica, de generar confianza y combatir los bulos. Y eso exige mantenernos permanentemente actualizados, especialmente en un campo en el que los avances científicos y las recomendaciones evolucionan con rapidez», ha argumentado la directora de ISFOS.

Un antes y un después

Desde el año 2023, que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dio luz verde a un anticuerpo monoclonal frente al VRS las cosas han cambiado mucho. «Por fortuna los avances científicos han abierto una nueva etapa. Actualmente disponemos de anticuerpos monoclonales de acción prolongada, que permite transferir anticuerpos protectores al recién nacido y lactante pequeño. Los resultados de los ensayos clínicos y los estudios de vida real demuestran una reducción muy significativa de las infecciones respiratorias graves y de las hospitalizaciones por VRS», ha afirmado Javier Álvarez, pediatra y socio de honor de la Asociación Española de Pediatría. «Estamos ante un cambio histórico en la prevención del VRS: hemos pasado de proteger únicamente a los lactantes de mayor riesgo a disponer de herramientas capaces de ofrecer protección desde el nacimiento a toda la población infantil», ha resaltado el pediatra.

La campaña de inmunización en lactantes se realiza de forma estacional, generalmente entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, directamente en el hospital antes del alta médica, y en atención primaria o en el hospital los nacidos fuera de temporada que tengan menos de seis meses.

«El VRS nos obliga a mirar al paciente de forma global. No basta con valorar cuánto tose, sino cómo respira, cómo se alimenta, cuál es su nivel de actividad y cómo evoluciona clínicamente. Aprender a reconocer precozmente las señales de deterioro es una herramienta clave para anticiparnos a las complicaciones y garantizar una atención segura, especialmente en los grupos más vulnerables como los lactantes pequeños y las personas mayores con factores de riesgo», señala Sonia Aparicio Ibáñez, directora de Enfermería del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca y responsable corporativa de Enfermería de Vithas.

Beneficios adicionales

«Es esencial conocer y aplicar las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas garantizando que todos los lactantes se beneficien de esta protección. Asimismo, debemos insistir en la importancia de realizar el rescate de los lactantes nacidos fuera de temporada o los de los grupos de riesgo en la segunda temporada. No se puede dejar atrás a ningún lactante sin inmunizar», ha advertido Raúl Ayala, enfermero responsable de vacunación del Centro de Salud El Sardinero (Santander).

La prevención del VRS también podría aportar beneficios adicionales, como la reducción de las otitis y del consumo de antibióticos, aunque estos efectos continúan siendo objeto de investigación. «El principal reto ahora es garantizar que estas estrategias lleguen a todos los lactantes en el momento adecuado, mediante una adecuada coordinación entre maternidades, neonatología, pediatría y atención primaria», ha señado Álvarez.

La inmunización pasiva en lactantes frente al VRS alcanzó coberturas oficiales del 92,27 % en nacidos durante la temporada y del 87,77 % en menores de 6 meses nacidos antes de la temporada y grupos de riesgo ya en su primera campaña (2023-2024), y se sitúa por encima del 92 % en ambos grupos en compilaciones recientes de la campaña 2025-2026 según los registros de Sivamin.

Y, para ello, la implicación de los profesionales de enfermería resulta fundamental, ya que son los profesionales que informan, administran y registran correctamente las medidas de inmunización. «La enfermera pediátrica es el profesional de referencia y confianza para las familias desde los primeros días de vida. Gracias al seguimiento continuo en la consulta del niño sano, tenemos una posición privilegiada para realizar una captación activa, resolver dudas con evidencia científica para informar con rigor y asegurar que ningún lactante se quede sin proteger», ha subrayado Tamara Domingo, enfermera especialista en Pediatría y supervisora de Investigación en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.