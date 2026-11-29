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Julio Gay, presidente y director general de Lilly España, Portugal y Grecia, destaca el papel estratégico de España en la investigación, el desarrollo y la fabricación de medicamentos de la compañía, que este año celebra su 150 aniversario. En esta entrevista, analiza los avances que están transformando el tratamiento de la obesidad y la diabetes, el potencial de nuevos fármacos orales como orforglipron y el impacto de la inteligencia artificial en la investigación biomédica. Además, anuncia que Lilly, en esta entrevista con OKSALUD, cuadruplicará la capacidad de producción de su planta de Alcobendas, desde donde se abastecerán mercados de todo el mundo, y defiende la necesidad de acelerar el acceso de los pacientes a la innovación farmacéutica.

Pregunta.- Lilly ha cumplido 150 años en 2026. Desde su fundación en 1876, la compañía ha pasado de ser un laboratorio farmacéutico a convertirse en uno de los grandes referentes mundiales de la innovación biomédica. ¿Qué grandes hitos explican esa transformación y qué ha cambiado más en la forma de descubrir y desarrollar medicamentos durante este siglo y medio?

Respuesta.- Si miramos estos 150 años con perspectiva, vemos que se repite un patrón en la forma en la que Lilly genera las grandes innovaciones: nos basamos en nuestro conocimiento y buscamos alianzas con quienes lo complementan para lograr grandes avances en salud.

El primer gran hito tuvo lugar en 1923. Llegamos a un acuerdo con los descubridores de la insulina en la Universidad de Toronto para producirla a escala industrial. Durante las seis décadas siguientes, la insulina se obtuvo del páncreas de animales y esto permitió que las personas con diabetes tipo 1, que dependían de la administración de insulina, siguieran vivas.

El segundo avance revolucionario en este ámbito llegó en 1982. Fruto de una colaboración con Genentech que se había iniciado algunos años antes (en 1978), descubrimos y desarrollamos la primera insulina 100% humana producida mediante ADN recombinante y el primer medicamento producido biológicamente. Hasta ese momento, todos los medicamentos se producían mediante síntesis química.

A comienzos de los 2000 -en 2005-, gracias de nuevo a una alianza, en este caso con Amylin Pharmaceuticals, pusimos a disposición de médicos y pacientes el primer agonista GLP-1, exenatida, que requería dos inyecciones al día.

Dos décadas después, disponemos de un GIP/GLP-1 (tirzepatida) que hizo que el 93% de las personas con prediabetes y obesidad no desarrollaran diabetes tipo 2 y estamos a punto de poder utilizar en Europa orforglipron, que tiene el potencial de ser un megablockbuster. Este nuevo medicamento va a ser el responsable de poder tratar la obesidad en todo el mundo gracias a sus características esenciales: el primer GLP-1 oral no peptídico, con una eficacia en rango de los GLP-1 inyectables y con la comodidad de un tratamiento oral. Ya cuenta con la opinión favorable del CHMP y esperamos la autorización de la Comisión Europea en las próximas semanas. Además, tiene un factor adicional de la que nos podemos sentir muy orgullosos como país: se producirá en España para todo el mundo, excepto Estados Unidos.

P.- La investigación farmacéutica exige años de trabajo, grandes inversiones y asumir el riesgo de que muchos proyectos no lleguen al paciente. ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de I+D de Lilly y qué tecnologías, áreas terapéuticas o proyectos marcarán la próxima década de la compañía?

R.- Nuestra estrategia de I+D combina dos vías: maximizar la innovación propia y ser el socio preferido de quienes generan esa innovación fuera.

En cuanto a nuestras capacidades internas, la inteligencia artificial está cambiando la escala de lo que podemos hacer. Con LillyPod, nuestro superordenador desarrollado con NVIDIA y más de 1.000 GPU, cada científico pasa de poder analizar unas 2.000 potenciales moléculas al año a explorar millones. Eso multiplica la productividad de la investigación preclínica, también en nuestro centro de I+D de Alcobendas, y responde a una ambición clara: llegar antes al paciente.

Por otra parte, la mayor parte de la innovación mundial nace en pequeñas startups. Por eso queremos ser el socio más atractivo para ellas. Compartimos conocimiento, capacidades y herramientas de aprendizaje automático e IA, a través de plataformas como Lilly TuneLab, y ofrecemos espacios como Lilly Gateway Labs -red de centros de innovación de Lilly que ofrece laboratorios y acompañamiento científico a biotecnológicas en fase temprana-. No se trata solo de licenciar un activo o una plataforma, sino de compartir visión y retener el talento que viene con ellos. En este sentido, tenemos un historial que lo demuestra. Dos de los principales responsables de Lilly proceden de estas startups con las que hemos construido nuestra cartera de medicamentos: nuestro Chief Scientific Officer (máximo directivo de I+D), procedente de Avid Radiopharmaceuticals, y el principal responsable de Desarrollo de Negocio y director de la Unidad de Oncología, que llegó con Loxo. Si alguien ha dedicado su vida a una innovación, quiere que llegue a los pacientes, y una compañía como Lilly, con la que comparte foco y líneas de investigación, es quien más opciones le da de conseguirlo.

P.- España ocupa un lugar destacado en la estructura internacional de Lilly. Alcobendas alberga un centro de investigación y una planta de producción desde la que se exportan medicamentos a más de 120 países. ¿Qué aporta España a la investigación global del grupo y hasta qué punto puede convertirse en un motor de innovación, fabricación y talento científico para Europa?

R.- España es una de las pocas filiales de Lilly en las que se desarrolla toda la cadena de valor del medicamento.

España está presente en Lilly desde las fases de descubrimiento de medicamentos gracias al centro de I+D de Alcobendas, algo único fuera de Estados Unidos con esta dimensión y con estos resultados. Gracias a nuestros científicos, que trabajan en red con el resto de los centros de I+D de Lilly y que permiten avanzar en el desarrollo de medicamentos, hacemos algo poco habitual en España: investigación preclínica. También desarrollamos investigación clínica, con ensayos de fase 1, 2 y 3.

En este sentido, el equipo español ha demostrado ya una participación fundamental con el descubrimiento y desarrollo de abemaciclib, un referente en el tratamiento del cáncer de mama. Y también la compañía aprovecha este conocimiento generado para seguir avanzando en nuevos medicamentos como imlunestrant, que estamos estudiando en adyuvancia.

A esto se suman las áreas de comercial, médica y logística, que apoyan a los profesionales sanitarios y al sistema de salud españoles; la sede del Hub que integra España, Portugal y Grecia; y una planta de producción que exporta medicamentos terminados y de alta calidad a más de 120 países.

P.- Lilly ha anunciado importantes inversiones para ampliar su capacidad productiva en España, en un momento en que la industria farmacéutica busca reforzar sus cadenas de suministro. ¿Qué supondrá esta ampliación para el empleo, la producción y la posición de España dentro de la red industrial mundial de la compañía? ¿Qué condiciones necesita el país para atraer nuevas inversiones de este calibre?

R.- Más que la cifra invertida, lo relevante es lo que supone: vamos a cuadruplicar la capacidad de producción de la planta de Alcobendas, y lo hacemos sin detener su actividad. El objetivo es abastecer una cartera amplia de medicamentos fuera de Estados Unidos con producto terminado que sale de España hacia el mundo, entre ellos orforglipron.

En cuanto a la creación de empleo, la cifra prevista de creación de empleo es de 75 puestos de trabajo. Sobre las condiciones para atraer inversiones de este calibre, veo cuatro factores: talento; centros de investigación y académicos de primer nivel con los que colaborar; un ecosistema de startups que convierta la investigación en innovación, y acceso a la innovación y reconocimiento de su valor, para que llegue a quien la necesita.

España tiene claramente los dos primeros factores. En el ámbito del ecosistema, creo que tenemos margen de mejora frente a otros países, y desde Lilly contribuimos con iniciativas como Emprende inHealth -nuestro programa de apoyo a emprendedores con soluciones en el campo de la salud que cuenta con once años de trayectoria- y otras alianzas con universidades.

Y en cuanto al último punto, creo que se están produciendo gestos que demuestran la voluntad del Gobierno y de las Administraciones para mejorar. Por ejemplo, se ha reducido el tiempo de acceso de la innovación desde la autorización por parte de la Comisión Europea hasta que es aprobado por la Comisión Interministerial en España: de 616 a 537 días, según el informe WAIT. El objetivo del Gobierno es llegar a 180 días y creo que se está avanzando en esa línea; cuanto antes lo logremos, mejor.

P.- Los tratamientos contra la obesidad y la diabetes han situado a Lilly en el centro de una transformación médica y empresarial. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en el abordaje de la obesidad, entendida como una enfermedad crónica y compleja, y no simplemente como una cuestión de peso? ¿Qué pueden aportar los nuevos tratamientos y qué papel deben desempeñar junto a la prevención y los cambios en el estilo de vida?

R.- Sí. Cada vez sabemos más de la obesidad y hoy está claro que es una enfermedad crónica y progresiva, que avanza desde el sobrepeso hacia grados más graves en los que es mucho más difícil revertirla. En España, la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad y menos del 5 % de los pacientes recibe un tratamiento adecuado.

Hay que prevenir en la medida en la que es posible y también tratar a quienes ya viven con la enfermedad, y hacerlo pronto. Tratar la obesidad de forma temprana ayuda a prevenir más de 200 complicaciones asociadas. La obesidad grave puede reducir la esperanza de vida hasta 12 años. Frente a los 83 años de media en España, una persona que ha vivido toda su vida con obesidad grave podría vivir sólo unos 70 años. Eso tiene un impacto en su calidad de vida, en su familia y en la economía. Como ejemplo, en pacientes con obesidad y prediabetes, tirzepatida ha demostrado en ensayos clínicos prevenir la progresión a diabetes tipo 2 en más del 90% de los casos.

En este ámbito, un reto clave es la adherencia de los pacientes al tratamiento. Más de 20 años después del primer GLP-1 en diabetes, e incluso estando financiados, más de dos tercios de los pacientes que pueden acceder a este tipo de fármacos prefieren no inyectarse o seguir con tratamientos orales, y muchos abandonan pronto. La obesidad es una enfermedad silenciosa, sin síntomas hasta que llega un infarto o una diabetes, por lo que contar con una alternativa oral equivalente en eficacia a los GLP-1 inyectables abre una oportunidad enorme para tratar antes y prevenir complicaciones futuras.

Por eso, nuestro objetivo es ambicioso: contribuir a erradicar la obesidad, en colaboración con los sistemas de salud y los gobiernos. Estamos trabajando en una variedad de alternativas, para poder personalizar también el tratamiento en función de las preferencias de los pacientes: quien prefiera un tratamiento inyectable, tirzepatida es una opción muy eficaz y segura; para la gran mayoría que no quiere inyectarse, en breve contará con una alternativa oral que puede usarse sin restricciones de ayuno.

P.- La investigación sobre obesidad avanza hacia nuevas formulaciones y tratamientos potencialmente más cómodos para los pacientes. ¿Qué importancia puede tener el desarrollo de medicamentos orales, como orforglipron, y qué avances cabe esperar en eficacia, tolerabilidad y seguimiento a largo plazo? ¿Qué hitos regulatorios deben cumplirse antes de que estas nuevas opciones estén disponibles en Europa?

R.- Los tratamientos orales son clave para llegar a los muchos pacientes que no quieren o no pueden inyectarse. Orforglipron ya ha recibido la opinión favorable del CHMP, basada en los datos de eficacia de su programa de ensayos clínicos, y esperamos que la Comisión Europea emita la autorización a finales de este año o principios del próximo. A partir de ahí, como cualquier medicamento, deberá completar en España el proceso de precio y financiación.

Y seguimos avanzando. Además de un GLP-1 oral y de un GIP/GLP-1, estamos desarrollando retatrutida, un triple agonista que actúa sobre tres hormonas: GIP, GLP-1 y glucagón, lo que creemos que será el siguiente paso para aquellas personas que no estén consiguiendo sus objetivos de control con estas otras alternativas. Ahora mismo, ya se han presentado los resultados de la mayoría de sus estudios de fase 3 y prevemos presentar el dosier a las autoridades regulatorias entre finales de este año y principios del próximo. Creemos que, en Estados Unidos, esta revisión podría ser rápida, mientras que en Europa el proceso suele llevar en torno a 12 meses. Por eso 2027 será, a nivel mundial, el año de retatrutida, mientras que en Europa será el año de orforglipron.

P.- El éxito de estos medicamentos también plantea preguntas sobre su precio, su financiación pública y el acceso de los pacientes. ¿Cómo puede garantizarse que la innovación llegue a quienes más la necesitan sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas sanitarios? ¿Qué responsabilidad corresponde a la industria y qué papel deben asumir las administraciones?

R.- Garantizar el acceso a la innovación es una responsabilidad conjunta de toda la sociedad. Al Sistema Nacional de Salud y a los evaluadores de tecnologías sanitarias les corresponde evaluar el valor añadido que aporta cada innovación. A las compañías farmacéuticas nos corresponde contribuir a que existan fórmulas de financiación sostenibles en el tiempo.

Por nuestra parte, tenemos voluntad de llegar a acuerdos y vemos la misma proactividad en el Ministerio de Sanidad, lo que nos hace confiar en que lo lograremos. Nuestra próxima meta es conseguir la financiación de Tirzepatida para los pacientes con diabetes tipo 2, y trabajaremos para seguir el mismo camino con orforglipron a lo largo del próximo año.

Si hay un desafío, es hacerlo más rápido. Ese es un reto de todos: encontrar metodologías de diálogo que ayuden a reducir los tiempos para que las innovaciones lleguen mucho antes a los pacientes.

P.- Lilly se convirtió en noviembre de 2025 en la primera farmacéutica en alcanzar una capitalización bursátil de un billón de dólares, impulsada en buena medida por las expectativas en torno a sus medicamentos para la diabetes y la obesidad. ¿Cómo se traduce ese reconocimiento de los mercados en más investigación y mejores tratamientos? ¿Cómo se evita que las expectativas financieras se impongan a los tiempos y las prioridades de la ciencia?

R.- Lo vemos justo al revés: la confianza de los mercados nos permite reinvertir gran parte de nuestros recursos en innovación, tanto orgánica como inorgánica.

Lilly tiene una cultura de invertir más del 20% de sus ingresos en I+D. Con el crecimiento actual, eso supone una cantidad muy significativa, y el reto es invertirla donde aún hay grandes necesidades médicas no cubiertas. Lo hacemos con LillyPod, desarrollado en alianza con NVIDIA, para acortar tiempos; con licencias y adquisiciones, cada vez más centradas en plataformas y en fármacos en fases tempranas, donde podemos aportar nuestro valor en el desarrollo; y con estudios clínicos de largo plazo, de cinco años y miles de millones de dólares, para demostrar beneficios como los cardiovasculares.

De hecho, si algo nos critican a menudo los analistas es que nuestro dividendo es bajo. Esto ocurre porque en lugar de devolver ese dinero a los accionistas, lo reinvertimos en I+D para seguir generando la siguiente ola de innovación.

9. Después de 150 años de historia, ¿cuáles son los grandes desafíos que Lilly quiere contribuir a resolver en la próxima década? Más allá de la salud cardiometabólica, ¿qué oportunidades ve en oncología, inmunología y neurociencias, y qué papel aspira a desempeñar España en esa próxima generación de avances médicos?

Veo grandes desafíos a los que queremos contribuir. En primer lugar, erradicar la obesidad, que es también una forma de prevenir más de 200 complicaciones de salud asociadas.

En segundo lugar, pasar del tratamiento a la prevención. Un ejemplo es evitar que una persona con obesidad y prediabetes llegue a desarrollar diabetes tipo 2. Lo mismo aplica a las enfermedades neurodegenerativas: tratar antes de que aparezcan los síntomas puede reducir su impacto en los pacientes, en la sociedad y en el sistema de salud.

Además, avanzar frente al deterioro cognitivo en una población cada vez más envejecida. Llevamos más de 35 años investigando en alzhéimer y trabajamos en distintas enfermedades neurodegenerativas y del sistema nervioso central, como la depresión. Una de las áreas en las que más estamos invirtiendo es el sueño, ya que dormir poco y mal está muy relacionado con el deterioro cognitivo.

Y en oncología, la gran oportunidad está en pasar de tratar la enfermedad a tratar a cada paciente: la medicina de precisión, con biomarcadores y diagnóstico molecular, nos permite saber quién se beneficiará de cada terapia y cuándo.

Estamos muy enfocados en el desarrollo de tratamientos dirigidos porque la medicina de precisión es el futuro para dar calidad de vida a los pacientes, evitando recaídas y alargando el tiempo sin progresión. El cáncer es uno de los mayores retos sanitarios y sociales de nuestro tiempo, por eso es una gran responsabilidad seguir investigando.

Creo que España, con su centro de I+D, su participación en ensayos clínicos y su planta de producción, está llamada a tener un papel destacado en esta próxima generación de avances.