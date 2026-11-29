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Durante décadas, el abordaje del cáncer ha seguido un esquema protocolarizado donde, una vez diagnosticada la patología, se aplicaba el mismo esquema de tratamiento para cada tumor. Hoy, esa forma de trabajar ha dado un giro de 360 grados. El laboratorio y la consulta médica avanzan ya de la mano, convirtiendo la investigación clínica y la medicina de alta precisión en recursos inmediatos que transforman el pronóstico y las alternativas de cada paciente.

Este cambio de enfoque parte de una premisa tan sencilla como exigente: no existen dos tumores iguales, ni dos pacientes que deban ser tratados de la misma manera. En el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, el proyecto oncológico de HM Hospitales, esta filosofía se traduce en un modelo donde la asistencia, la investigación traslacional y la innovación tecnológica avanzan de forma simultánea. El objetivo no es solo tratar la enfermedad con los recursos actuales, sino incorporar de manera ágil los avances científicos a la práctica diaria para ampliar el horizonte terapéutico del paciente desde el primer día.

«Nuestro modelo parte de una idea fundamental: ofrecer a cada paciente una atención oncológica integral y personalizada, apoyada en el conocimiento y la experiencia de equipos multidisciplinares», explica el Dr. Antonio Cubillo, director de HM CIOCC. «Para ello, resulta esencial que la asistencia, la investigación clínica y la innovación avancen de manera coordinada. Esta integración nos permite incorporar progresivamente los avances científicos a la práctica médica y ampliar las alternativas diagnósticas y terapéuticas disponibles», añade.

Anticiparse al tumor y descifrar su biología

La transformación en las posibilidades de un paciente comienza mucho antes de administrar un fármaco. En la oncología moderna, ganar tiempo y precisión en el diagnóstico es determinante. Por un lado, la apuesta por el diagnóstico hipertemprano —unidad pionera en Europa dentro de HM CIOCC— busca detectar procesos tumorales en fases cada vez más iniciales, cuando las probabilidades de curación y la eficacia de las intervenciones son significativamente mayores.

Por otro lado, una vez identificada la enfermedad, entra en juego la medicina de precisión. A través del trabajo conjunto de la Unidad de Medicina Molecular, Anatomía Patológica y el diagnóstico por imagen avanzado, los especialistas logran descifrar las características biológicas y genéticas específicas de cada tumor. Esta radiografía molecular permite a los comités multidisciplinares —integrados por oncólogos médicos, radioterápicos y cirujanos especializados por tipo de tumor— diseñar estrategias terapéuticas a medida, seleccionando el tratamiento más eficaz y evitando toxicidades innecesarias.

Ensayos clínicos: una puerta abierta cuando faltan opciones

Sin embargo, el verdadero impacto de unir asistencia e investigación se percibe con mayor claridad cuando los tratamientos estándar resultan insuficientes. En estos casos, el acceso a ensayos clínicos deja de ser un concepto teórico para convertirse en una oportunidad tangible para el paciente.

En este terreno, la Unidad de Ensayos Clínicos en Fase Temprana START–HM CIOCC representa uno de los principales elementos diferenciales del centro en el panorama internacional. Especializada en estudios en fase I, esta unidad permite evaluar fármacos innovadores y terapias emergentes bajo estrictos criterios científicos y regulatorios, acercando tratamientos de vanguardia a pacientes con opciones convencionales limitadas. Esta labor se extiende también a la oncohematología pediátrica, con programas específicos para niños y adolescentes con patologías complejas.

La magnitud de esta apuesta queda reflejada en el balance de actividad de 2025: HM CIOCC atendió a más de 4.000 nuevos pacientes, gestionó más de 41.400 consultas y administró más de 14.200 tratamientos de quimioterapia. En paralelo, sus equipos participaron en cerca de 400 ensayos clínicos en los que se involucraron más de 450 pacientes, con alrededor del 80 % de esa actividad enfocada directamente en el desarrollo de nuevos tratamientos.

Una red especializada en tres comunidades autónomas

Para que este modelo asistencial e investigador tenga un impacto real, la especialización debe ir acompañada de accesibilidad. HM Hospitales ha articulado esta propuesta en torno a una red oncológica integrada que opera en tres comunidades autónomas, permitiendo que el conocimiento y los protocolos de alta complejidad lleguen a distintos puntos del territorio.

Con su sede principal en el Hospital Universitario HM Sanchinarro (Madrid), donde se concentra el núcleo de su actividad asistencial e investigadora, el modelo se extiende a Galicia a través del Hospital HM La Esperanza (Santiago de Compostela) y a Cataluña mediante el Hospital HM Nou Delfos (Barcelona). Esta estructura en red, sumada a la formación continua de nuevos especialistas, garantiza que cada paciente, independientemente de la sede a la que acuda, se beneficie de un modelo de trabajo donde la ciencia trabaja cada día a su servicio.