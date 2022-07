A veces no es tan fácil saber controlar todo aquello que nos afecta. Una investigación establece que cuando se intenta evitar un pensamiento no deseado, la gente suele rechazar y sustituir el pensamiento de forma reactiva después de que se produzca, según Infosalus. Por esto analizamos cómo controlamos los pensamientos negativos.

Un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) da a conocer cómo 80 adultos de habla inglesa ideaban nuevas asociaciones con palabras comunes. A las personas de un grupo se les dijo de antemano que no recibirían bonificaciones monetarias si repetían las asociaciones, así suprimieron pensamientos de las palabras anteriores que habían introducido.

Cómo controlar los pensamientos negativos

Se concluyó que la mayoría de la gente utiliza el control reactivo, es decir, rechaza las asociaciones no deseadas cuando ya han venido a la mente.

En general, los pensamientos se autorrefuerzan: pensar un pensamiento aumenta su fuerza de memoria y la probabilidad de que se repita. En la misma investigación, las personas no podían evitar los pensamientos no deseados, sí podían asegurarse de que pensar en un pensamiento no deseado no aumenta la probabilidad de que vuelva a venir a la mente.

Acciones para evitar los pensamientos negativos

Salir a pasear

Los expertos opinan que lo mejor es entretenerse. Siempre que tengamos predisposición a pensar de forma negativa, sal de casa, ves a pasear y de esta manera te puedes distraer mucho más.

Valora tu vida

Cuando estés algo negativo, entonces piensa en todas las cosas bonitas que tienes en tu vida. de hecho, las puedes apuntar en un papel, enumerarlas y verbalizarlas, pues todavía ayuda mucho más.

Ejercicio físico

Ya sabemos que el deporte nos quita de muchos males, y es que no solamente nos pone en forma si no que también permite que nuestra mente esté siempre mucho mejor. De alguna forma, nos recarga las pilas, reduce la ansiedad y el estrés, y se libren muchas sustancias químicas que provocan un efecto similar a lo que nos dan ciertos medicamentos. Pero en este caso todo es natural.

Rodéate de cosas positivas

No siempre es fácil, pero esta frase es una máxima. Necesitamos gente positiva, reírnos, hace aquello que nos guste, vivir momentos más relajados y también pensar en cosas positivas aunque no las estemos viviendo. Es el caso de visualizar playas, de ir de viaje en nuestra mente, y en estar realizando todo tipo de acciones que nos relajan totalmente. Para esto va bien meditar.