El 44,1% de los jóvenes entre 16 y 30 años cuenta con un seguro médico privado, aunque poco más de un cuarto de ellos se lo costea íntegramente por su cuenta, según se desprende de una encuesta elaborada por la consultora ICEA y distribuida por la patronal Unespa.

La encuesta se ha realizado de manera online a 1.800 personas de entre 16 y 30 años. De acuerdo con los datos, solamente se costea con su propio dinero el seguro de salud el 11,9% de los encuestados. Esto equivale al 26,9% de los que disponen de dicha cobertura.

«Este dato sugiere que, si bien existe una alta valoración de este tipo de cobertura, su financiación sigue estando mayoritariamente en manos de los progenitores», explica Unespa.

Según la patronal, el seguro de coche lidera el ranking de contratación, con un 57,5% de personas que afirma tener permiso de conducir y, por tanto, hacer uso de una póliza de este tipo. No obstante, solo el 21,7% del total (o lo que es lo mismo, el 37,8% de los que conducen) se la costea íntegramente.

Otros seguros con presencia en el entorno familiar son el de vida por fallecimiento y el de decesos. Algo más de una cuarta parte de los jóvenes está protegido por una de estas pólizas. Sin embargo, la proporción de quienes se lo costean es baja: entre el 5% y el 8% de todos los encuestados o, lo que es lo mismo, una cuarta parte de aquellos que están protegidos.

Otros seguros

El seguro de hogar, por su parte, tiene una alta aceptación entre quienes ya han dado el paso de independizarse. El 42,9% de los jóvenes declara no vivir con sus padres y, de estos, un 40,9% afirma proteger su vivienda con un seguro. No obstante, solo el 7,5% de todos los encuestados asume este coste por su cuenta, sin ayuda familiar alguna.

Por otro lado, un 22,3% de los encuestados viaja estando asegurado, mientras que otro 25,9% asegura que tiene protegido su teléfono móvil con seguro, por encima del 18,9% que tiene protegido su portátil con una póliza adecuada. Porcentaje similar al 18,1% de jóvenes que cuenta con un seguro para animales domésticos para proteger a sus mascotas.