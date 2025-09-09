El delegado del Gobierno en Murcia impide la protesta de Vox ante el centro de menores de Santa Cruz

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha ordenador a la Guardia Civil que impida la «concentración» anunciada por Vox para este miércoles frente al centro de menores de Santa Cruz, en Murcia. Lucas ha insistido en que se trata de una actuación «ilegal», según han informado fuentes de la institución en un comunicado.

El delegado del Gobierno en Murcia ha hecho referencia a la convocatoria difundida a través de las redes sociales por representantes de la formación de Santiago Abascal en la Región. José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, y Samuel Vázquez, portavoz nacional del partido en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, tenían previsto participar en la concentración.

La Delegación del Gobierno ha detectado, a través de mensajes de WhatsApp y redes sociales, que Vox pretendía con esta convocatoria movilizar a ciudadanos hasta las inmediaciones del centro de menores de Santa Cruz. Lucas ha manifestado «la obligación de proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio de interés superior del menor» y ha insistido en que la convocatoria «no ha sido solicitada oficialmente por los cauces establecidos y, por lo tanto, es ilegal y podría incurrir en un delito de odio».

A esto, la Delegación del Gobierno ha añadido que el ejercicio del derecho de reunión «no ampara una concentración que suponga hostigamiento o señalamiento de colectivos vulnerables o aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas».