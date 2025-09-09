Interrumpida la línea de AVE entre Madrid y Andalucía por un incendio en Ciudad Real

La circulación del AVE entre Madrid y Andalucía se ha visto interrumpida la tarde de este martes a causa de un incendio en Ciudad Real. Adif ha informado de que los bomberos han solicitado que se corte el tráfico ferroviario entre Brazatortas y Venta la Inés por las llamas, que se han producido cerca de las vías por un elemento ajeno a la explotación ferroviaria. Adif también ha informado media hora después de que el incendio ha sido sofocado y la circulación ha sido restablecida y tiende a normalizarse.

✅Una vez sofocado el incendio, se restablece el tráfico ferroviario. La circulación tiende a normalizarse. https://t.co/qfJbp4GS8E — INFOAdif (@InfoAdif) September 9, 2025

No es la primera vez que el tráfico ferroviario de España se ve paralizado por diferentes motivos. Los AVE con origen y destino Madrid se vieron interrumpidos el pasado 4 de septiembre por un problema informático, dejando a miles de pasajeros sin opciones en las estaciones de tren. El problema tuvo su origen en una caída de los servidores informáticos que provocó parones masivos en el transporte ferroviario.

«Por una caída de los servidores informáticos de Adif, los trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid se han visto afectados con paradas y retrasos. Los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación», informó Adif su momento.

A causa de este hecho, miles de viajeros se vieron afectados quedando atrapados dentro de los trenes o paralizados en las estaciones, algo que causó la indignación de los usuarios que se han hecho eco de lo ocurrido en redes sociales. «No habrán funcionado tan correctamente, cuando tendría que haber llegado a Clara Campoamor a las 12:08, y seguimos parados, y no hemos llegado ni a Atocha», respondió un hombre a la publicación de Adif en redes sociales.

Otro incendio, esta vez en un vagón de un tren, en Argamasilla de Calatrava (Castilla-La Mancha) obligó a suspender la línea Madrid-Andalucía de AVE el pasado 30 de agosto. El fuego se inició en el coche de cola de un convoy de alta velocidad que transportaba 210 pasajeros, lo que obligo a detener el tren y a cortar la línea de AVE.

El tren se paró en el término municipal de Argamasilla de Calatrava. El AVE viajaba desde Almería con dirección a Madrid, por lo que la línea Madrid-Andalucía se ha visto afectada por el incendio. Tras lo sucedido, la Guardia Civil evacuó a las personas que viajaban en el interior mientras los bomberos se encargaban de extinguir el incendio.