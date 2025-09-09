Un comensal se presenta desnudo a su cita de ‘First Dates’: «No me ha dado tiempo a vestirme»

Pese a su salto de las noches de Cuatro a Telecinco, el equipo de First Dates no ha perdido su sexto sentido para seguir cazando a grandes personajes para que acudan a su restaurante a buscar el amor. En el estreno de su nueva temporada, después de un verano lleno de programas repetidos, Carlos Sobera ha dado la bienvenida a un curioso comensal que ha llegado casi desnudo. Mario, que así se llama este brasileño, no ha dudado en mostrar su físico ante las cámaras apareciendo en calzoncillos y calcetines, dejando poco a la imaginación.

«¿Qué te ha pasado, te han robado justo cuando entrabas?», le preguntaba el vasco, que ya no se sorprende por nada de lo que pueda vivir en el espacio de citas. «Es que salí corriendo de casa y no me dio tiempo a vestirme», así le ha tratado de explicar el motivo de aparecer así, aunque llevaba la ropa en una bolsa de deporte. Con esas pintas ha recibido a Daniel, un chico colombiano que estaba dispuesto a cenar con él, aunque en un primer momento se ha quedado muy sorprendido de lo que estaba viendo, ya que no se esperaba un recibimiento así.

Mario quería poner a prueba a su cita recibiéndole así, además de hacerle un show que realiza en redes sociales, puesto que es creador de contenido e influencer. «Quiero que la persona que esté a mi lado me acepte», pedía. Su compañero de noche, acudía con otro tipo de intenciones: «Mi sueño en la vida es poder ser padre, tener esa sensación y sentimiento».

Antes de poder charlar, la primera impresión, Daniel ha querido ayudar a su cita a vestirse mientras esperaban en la barra tomando algo. «Hay que tener cuidado con este chico», era la frase que decía a cámara cuando nadie le veía. El influencer también ha dado su opinión sin cortarse un pelo: «Es un chico muy bonito, pero no me pone muy cachondo».

Pese a la mala primera impresión, durante la cena los comensales de First Dates han podido irse conociendo y parecía que la noche iba en buen camino, pero un punto ha roto la magia que estaba comenzado. Daniel le ha dicho muy claro que su sueño «es ser padre», algo que al brasileño le ha dejado completamente helado.

Según el influencer, su prioridad ahora mismo es viajar, conocer gente y vivir experiencia, por lo que «tener hijos no me va a permitir vivir estas cosas», quedando descartado ahora mismo. Tras la cena, ya en un lugar más apartado, han podido encender de nuevo la pasión y han calentado el ambiente con besos en el cuello y en el ombligo, lo que volvía a ponerles en sintonía.

La decisión final tras su cita en ‘First Dates’

Pese a las diferencias, Daniel anunciaba que tendría una segunda cita fuera del programa: «Me lo he pasado muy bien». Mario, aunque con objetivos distintos en la vida, también aceptaba verse de nuevo, pero sin cámaras: «Eres un chico muy bonito que tiene muchos asuntos para conversar», le decía con una sonrisa.