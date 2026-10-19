Pollo con calabaza: receta fácil y deliciosa

Hay combinaciones en la cocina de diario que resuelven una comida de forma impecable sin complicarnos la existencia ni requerir horas de elaboración. Un guiso tierno de pollo con calabaza es exactamente eso: una propuesta donde el dulzor suave de la hortaliza se funde con los jugos de la carne dorada, creando un conjunto reconfortante, lleno de aroma y con un fondo de plato de los que piden mojar pan.

Lo fantástico de este plato reside en su sencillez. Con unos pocos ingredientes básicos de huerta y el toque justo de hierbas aromáticas, logramos un guiso meloso, repleto de nutrientes y con una salsa densa creada de manera natural al deshacerse ligeramente la calabaza durante la cocción.

Ingredientes

800 g de pollo (traseros troceados o pechuga limpia en dados grandes)

500 g de calabaza

1 cebolla dulce grande

2 dientes de ajo

1 pimiento verde italiano

100 ml de vino blanco seco

300 ml de caldo de pollo o verduras

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 ramita de romero fresco (o tomillo)

Sal marina y pimienta negra recién molida al gusto

Cómo hacer pollo con calabaza paso a paso

Salpimienta los trozos de pollo. En una cazuela ancha, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto y sella el pollo hasta que la piel o la superficie adquiera un tono dorado uniforme. Retira la carne a un plato y reserva sus jugos. Usando la grasa del pollo cocina a fuego lento cebolla, ajo y pimiento verde troceados. Vierte el vino blanco en la cazuela subiendo el fuego un minuto. Raspa el fondo con una cuchara de madera para soltar todos los azúcares caramelizados que dejó el pollo al dorarse. Introduce los dados de calabaza y reintegra el pollo reservado junto con los jugos que haya soltado. Remueve con cuidado para integrar los sabores. Echa la rama de romero y el caldo de pollo. Baja el fuego al mínimo, tapa la cazuela y ve cocinando durante media hora o hasta que la carne esté tierna. Pon a punto de sal final.

Trucos para que salga perfecto

El secreto clave para que este guiso no termine convertido en una papilla informe es el tamaño al cortar la hortaliza. La calabaza se cocina bastante rápido, así que corta los dados gruesos, de unos tres o cuatro centímetros. De esta forma, mantendrán su estructura por fuera mientras se vuelven cremosos por dentro.

Sellar bien el pollo al principio marca la diferencia en el sabor final. No tengas prisa en ese paso; busca un dorado bonito que aporte carácter al sofrito posterior.

Variantes de la receta

Si te atrae el horneado y buscas una presentación vistosa para el fin de semana, la opción de Calabaza rellena al horno con pollo resulta espectacular para llevar directamente a la mesa.

Asimismo, si prefieres usar piezas jugosas con hueso, puedes adaptar esta técnica preparando unos Muslos de pollo al horno rodeados de trozos de hortaliza y cebolla.

Para comidas más contundentes en familia, recurrir a los clásicos Cuartos de pollo al horno acompañados de calabaza y especias como el comino o el pimentón es siempre un acierto seguro.

Con qué acompañar el pollo con calabaza

Este guiso queda estupendo acompañado de un tazón de arroz blanco tipo basmati o un cuscús especiado, ideales para empapar la salsa de la cocción.

Si te apetecen opciones tradicionales, unas patatas paja crujientes o una ensalada verde de canónigos con vinagreta suave equilibran de maravilla el toque dulce de la hortaliza.

Cómo conservar el pollo con calabaza

Guarda las sobras en un recipiente hermético en la nevera cuando se hayan enfriado del todo. Aguantará sin problemas durante tres o cuatro días. Curiosamente, este tipo de guisos gana en matices de un día para otro.

Evita congelar el plato con la calabaza cocida, ya que perderá textura al descongelarse.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de preparación y 35 minutos de cocción.

Porciones: 4 personas.

Tipo de cocina: Tradicional española / Mediterránea.

Tipo de comida: Almuerzo o cena (plato principal).

Información nutricional: 1.480 kcal en total