Pickle de gallo: la versión con pepinillos del pico de gallo que triunfa como aperitivo
Si te gusta la cocina sana y refrescante en casa, no te pierdas esta receta de pickle de gallo, versión con pepinillos del pico de gallo.
Receta de pico de gallo original
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Hay giros gastronómicos sencillos que, de repente, se convierten en un auténtico fenómeno en la mesa. Eso es exactamente lo que ha pasado con el pickle de gallo. Nuestro punto de partida será la receta tradicional mexicana del pico de gallo que incluye tomate, cebolla, cilantro y jalapeño. Pero en lugar del tomate usaremos pepino encurtido el cual ha sido marinado en vinagre. Nos dará un plato maravilloso que tiene un sabor increíble de picante en cada mordida.
Ingredientes
Cómo hacer pickle de gallo paso a paso
- Escurre los pepinillos reservando un par de cucharadas de su vinagre. Cértalos en dados muy pequeños, de unos tres o cuatro milímetros, buscando que mantengan ese corte uniforme que los hace apetecibles a la vista.
- Pica la cebolla morada exactamente con el mismo tamaño que el pepinillo. Si quieres suavizar el picor característico de la cebolla cruda, puedes pasarla dos minutos por un cuenco con agua helada y secarla muy bien antes de mezclar.
- Retira las semillas y las venas internas del jalapeño si prefieres un matiz suave, o déjalas si buscas emoción en el picoteo. Pícalo finísimo.
- Deshoja el cilantro fresco y pica los brotes con un solo golpe de cuchillo afilado para no amargarlo ni aplastar sus aceites aromáticos.
- Junta todos los vegetales picados en un bol de cristal o cerámica.
- Aliña echando el zumo de lima recién exprimido, el jugo de pepinillo reservado, el aceite de oliva virgen extra, la sal y la pimienta. Remueve con delicadeza usando una cuchara hasta que todo quede integrado.
Trucos para que salga perfecto
El único secreto real de esta receta está en la calidad de la materia prima y en el tipo de corte. Huye de los pepinillos demasiado blandos o que vengan en frascos con excesivos conservantes; los pepinillos de tipo holandés o agridulce tipo dill pickle ofrecen el punto óptimo de firmeza.
Variantes de la receta
Aunque la base original engancha a la primera, esta salsa admite ajustes según lo que tengas por la nevera. Una adición brutal es integrar medio aguacate cortado en dados justo antes de servir; la cremosidad de la grasa vegetal frena la potencia ácida y crea una textura deliciosa.
Si te gusta el toque dulce-salado, prueba a incorporar un par de rodajas de piña fresca picada o unos granos de maíz dulce salteados.
Con qué acompañar pickle de gallo
El maridaje natural son unos buenos totopos o nachos de maíz que aguanten el peso del picadillo. Sin embargo, su verdadero potencial aflora cuando lo usas como cobertura para platos grasos..
Cómo conservar pickle de gallo
Guárdalo en un frasco de vidrio cerrado herméticamente en la parte más fría del frigorífico. Se mantendrá impecable, crujiente y lleno de sabor hasta cuatro o cinco días. Incluso reposado de un día para otro gana matices, ya que la cebolla se macerará suavemente en los jugos cítricos. Al no llevar tomate entre sus ingredientes, aguantará mejor más tiempo que el pico de gallo tradicional.
Ficha técnica:
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 4-6 personas
Información nutricional: Unas 35 kcal por ración (alrededor de 180 calorías totales para todo el bol)
Tipo de cocina: Fusión mexicano-americana
Tipo de comida: Aperitivo / Guarnición / Salsa para picar