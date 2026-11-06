Crema de turrón en Thermomix: receta fácil y cremosa para Navidad

Cuando llega diciembre y las despensas se llenan de tabletas de turrón de Xixona, siempre hay alguna pastilla que sobrevive intacta pasada la resaca de Reyes. Convertir ese clásico blando en una crema untuosa, densa y aromatizada con un toque de vainilla o canela es uno de esos pequeños trucos de cocina casera que salvan cualquier postre de última hora. La Thermomix se convierte aquí en la herramienta definitiva, capaz de pulverizar el fruto seco y emulsionar los lácteos sin que quede ni un solo grumo en la textura final.

Ingredientes para hacer crema de turrón en Thermomix

Una tableta de turrón de Jijona (el blando de toda la vida, unos 250 gramos)

200 mililitros de nata líquida para montar con un contenido mínimo del 35% de grasa

300 mililitros de leche entera

Tres yemas de huevo grandes

60 gramos de azúcar blanco (puedes rebajar la cantidad si el turrón ya te empalaga) y

Una cucharada rasa de maicena disuelta en un chorrito de leche fría para asegurar la consistencia.

Si te gusta experimentar mira variantes igual de atractivas fuera de la temporada navideña, como preparar una crema de turrón y avellanas aprovechando pasta de frutos secos tostados, o incluso arriesgarse con otros clásicos de aprovechamiento como un suculento flan de turrón en Thermomix o el refrescante helado de turrón en Thermomix cuando el calor aprieta.

Cómo hacer crema de turrón en Thermomix paso a paso

Trocea primero la tableta de turrón en pedazos medianos y échala al vaso limpio y seco. Dale un par de golpes de turbo para reducirla a migas finas. Añade a continuación la leche, la nata, las yemas de huevo y el azúcar. Programa la máquina a 90 grados centígrados, velocidad 4, durante unos ocho o nueve minutos. Justo un par de minutos antes de que acabe el tiempo programado, vierte por el bocal la maicena que tenías reservada disuelta en el chorrito de leche fría. Esto hace que la crema espese con elegancia al asentarse, adquiriendo esa consistencia de natilla fina que se desliza suavemente por la cuchara.

Cuánto tiempo necesita la crema de turrón en Thermomix

La fase activa frente al robot apenas te robará diez minutos de reloj entre el pesado de ingredientes y la cocción a temperatura controlada. Sin embargo, hay un factor invisible pero crítico que no se puede acelerar: el enfriamiento. Una vez que la Thermomix termine el ciclo y notes la crema homogénea y humeante, viértela inmediatamente en recipientes individuales o en una fuente amplia de cristal.

Déjala enfriar primero a temperatura ambiente sobre la encimera, protegiendo la superficie con un film transparente en contacto directo para evitar que se forme esa costra seca tan poco apetitosa. Después, métela en la nevera un mínimo de cuatro horas antes de servirla. El frío no solo consolida la textura final, sino que redondea los sabores tostados de la almendra.

Cómo servir y conservar la crema de turrón casera

A la hora de presentarla en la mesa, un toque sutil marca la diferencia. Puedes servirla en vasitos de cristal transparente coronada con un poco de almendra crocanti, unos barquillos desmenuzados o una pizca de canela en polvo que rompa el dulzor intenso del conjunto. Funciona de maravilla como relleno para tartas de hojaldre, como base de vasitos de postre en capas o simplemente tomada a cucharadas con un café bien cargado después de una comida copiosa.

Para su conservación, mantenla siempre en la parte más fría de la nevera, bien tapada con film o en un recipiente hermético con tapa. Debido a la presencia de yemas y lácteos frescos, lo ideal es consumirla en un plazo máximo de tres o cuatro días.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos activos (más 4 horas de enfriamiento en frío).

Porciones: 6 personas.

Información nutricional: Aprox. 320 kcal por ración.

Tipo de cocina: Repostería tradicional navideña.

Tipo de comida: Postre o dulce de sobremesa.