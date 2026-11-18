Llega diciembre y con él la eterna duda sobre qué poner en la mesa la noche de Nochebuena sin pasar horas eternas encerrados en la cocina. El salmón se convierte siempre en ese comodín infalible que equilibra la elegancia festiva con una sencillez culinaria muy de agradecer cuando los invitados ya están llamando al timbre.

Entrantes de salmón para una cena navideña

Empezar la velada con buen pie exige abrir boca con platos ligeros pero sofisticados. El tartar de salmón y aguacate combina la untuosidad de la fruta con la textura firme del pescado crudo cortado a cuchillo, un bocado fresco que despierta el paladar antes de los platos principales.

Si prefieres tirar de clásico, los canapés de salmón ahumado nunca fallan sobre una base de pan tostado con mantequilla. Los rollitos de salmón ahumado rellenos de queso fresco y hierbas aromáticas aportan un juego visual precioso y se preparan en apenas diez minutos.

Otra opción marina fantástica consiste en montar unos paté de salmón ahumado y gambas servidos con crujientes de pan de centeno, ideales para untar sin prisa mientras charlamos alrededor del árbol. Tampoco podemos olvidar los socorridos blinis templados con una tira fina de ahumado y una pizca de eneldo fresco.

Si te apetece explorar más combinaciones, estas recetas con salmón ahumado, entrantes y platos, ofrecen alternativas estupendas para redondear el menú.

Recetas de salmón al horno para Navidad

Cuando llega el turno del plato principal, el horno se convierte en nuestro mejor aliado para evitar humos y complicaciones de última hora. Un buen salmón al horno con rodajas finas de limón y un chorro generoso de vino blanco mantiene toda su jugosidad natural sin apenas esfuerzo.

Quienes busquen impresionar visualmente pueden optar por envolver un lomo limpio en una lámina de hojaldre crujiente junto a unas espinacas salteadas, logrando un pastel caliente que se corta en la propia mesa. Las bandejas tradicionales con una base de patatas panaderas cortadas muy finas actúan como colchón perfecto para que los jugos del pescado impregnen todo el fondo.

Otra alternativa aromática es incorporar notas cítricas mediante el salmón con salsa de naranja, o buscar un contraste de texturas impresionante coronando la pieza con una costra crujiente de frutos secos picados y mostaza.

Salsas y guarniciones para acompañar el salmón navideño

Ningún pescado festivo se presenta desnudo en el plato. Una salsa de eneldo y yogur aporta un toque fresco y ligeramente ácido que contrasta de maravilla con la grasa noble del salmón. Quienes prefieran sabores más intensos encontrarán en la mezcla de mostaza a la antigua y miel el contrapunto perfecto. Para los asados cítricos, repetir notas de fruta con una reducción ligera de naranja redondea el conjunto.

Como acompañamiento, unas verduras asadas al horno con un punto crujiente o las clásicas patatas panaderas con cebolla pochada completan el plato principal con solvencia y tradición casera.

Cómo cocinar el salmón para que quede jugoso y en su punto

El gran enemigo del salmón es el exceso de calor. En cuanto se pasa de cocción, pierde sus aceites naturales y se queda seco como el corcho. La clave reside en retirarlo del fuego o del horno cuando el centro aún muestra un tono ligeramente rosado y translúcido; el calor residual terminará de hacerlo en el plato mientras lo sirves. Controlar este pequeño detalle marca la línea exacta entre un pescado corriente y una cena memorable.