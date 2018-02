Un desayuno romántico debería ser lo habitual, al menos cada fin de semana. Pero, si la falta de tiempo, la rutina o los imprevistos no os permiten disfrutar de esta experiencia tan a menudo, en San Valentín 2018 tu receta de desayuno romántico fácil de preparar te dará la ocasión de demostrar a tu pareja que sigues igual de enamorado que el primer día. Empieza a despejar tu agenda para esa mañana… ¡y no valen las excusas!

Recetas para preparar un desayuno romántico

Si piensas en un desayuno romántico fácil de preparar lo primero que te viene a la cabeza es la fruta. Con un poco de interés, puedes convertir una bandeja de fruta cortada en una obra de arte, incluso servirte de ella para lanzar algún mensaje (¿crees que su respuesta será sí?). Tienes toda la razón, empezar así el día de San Valentín 2018 es un acierto, pero puedes darle una vuelta más, si una de las frutas que escoges se viste un poco “de fiesta”.

Las fresas con chocolate sin azúcar añadido son vistosas, elegantes y están riquísimas. Esta forma tan sana de comenzar el día más romántico del año le encantará a tu media naranja y, quién sabe, puede que la próxima vez tú seas quien las reciba nada más despertar.

Ingredientes:

Fresas o fresones en su punto

150 g de chocolate sin azúcar

2 cucharadas de mantequilla (de las que puedes prescindir, si así lo deseas).

Te recomendamos que hagas alguna de más, porque a la vuelta del trabajo seguramente os apetecerá repetir la degustación y retomar el ritmo y las buenas vibraciones de por la mañana.

Unos croissants caseros serán el mejor acompañante de la fruta. Si bien no es un desayuno romántico fácil de preparar, ya que no basta con saber pelar trocear y presentar, lo cierto es que no hay nada comparable con un probar una de estas piezas de repostería elaborada artesanalmente y recién hecha.

Ten en cuenta que tendrás que poner el despertador con tiempo suficiente para amasar y hornear.

Ingredientes:

350 g de harina

1 cucharadita de sal

50 g de azúcar

160 ml de leche

15 g de levadura fresca

250 g de mantequilla a temperatura ambiente

3 huevo batidos

Por último, prepara un café o té a su gusto, un zumo de naranja y vístete con la mejor de tus sonrisas. ¡Feliz San Valentín 2018!