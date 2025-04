Feijóo: «Si llego al Gobierno, lo primero que haré será presentar un Plan Nacional de Vivienda»

El líder del PP se muestra crítico con los partidos sin trayectoria de gobierno y alerta de los riesgos que supone, en momentos de crisis institucional, dejar el país en manos de quienes no han gestionado recursos públicos. Reivindica su paso por organismos estatales y su prolongado mandato en Galicia como prueba de solvencia, y se compromete a aplicar un ambicioso programa de reformas desde el primer Consejo de Ministros. Feijóo pone el foco en tres ejes esenciales para sus primeros 100 días de mandato: un plan nacional de vivienda, una revisión fiscal que revierta las 97 subidas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo actual, y una regeneración institucional que blinde la independencia de los poderes del Estado.

P.- Muchos votantes de derechas dicen que si votan al PP, ustedes dejarán todo lo que ha hecho Sánchez tal y como está. ¿Qué les responde?

R.- Hasta donde yo sé, Vox no ha gobernado nunca en ninguna administración, ni local ni autonómica. Y considero que la situación actual de España exige experiencia de gestión pública. Es muy arriesgado que aspiren a gobernar personas que no han administrado ni un solo euro público. Ya vimos las consecuencias con José Luis Rodríguez Zapatero y, aún más acentuadas, con Pedro Sánchez. Por eso, no me parece razonable que un partido sin experiencia de gobierno aspire a dirigir el país en un momento tan delicado.

En mi caso, no es la primera vez que gobierno. Durante el mandato del presidente Aznar estuve al frente de dos de las instituciones más importantes del Estado: el Insalud —antes de que se transfirieran las competencias sanitarias— y Correos, que en aquel momento era la mayor empresa pública y generaba beneficios. Hoy, Correos acumula más de 1.000 millones de euros en pérdidas. Además, he gobernado durante 13 años una comunidad histórica como Galicia, con resultados contrastables. Por lo tanto, tengo una trayectoria y una trazabilidad como gestor público.

Si llego al Gobierno, lo primero que haré será presentar un Plan Nacional de Vivienda en el primer Consejo de Ministros, porque la vivienda es hoy el principal problema de los españoles, especialmente para los menores de 40 años que viven de alquiler o en pisos compartidos. A continuación, revisaré una por una las 97 subidas de impuestos que se han aprobado hasta ahora. Algunas las hemos conseguido frenar en el Congreso, evitando incrementos por valor de más de 7.000 millones de euros. Por último, reconstruiré las instituciones del Estado, garantizando su independencia y fortaleciendo los pilares democráticos. Modificaremos lo necesario para asegurar que los poderes del Estado estén blindados frente a injerencias políticas. Estos serán nuestros tres grandes compromisos en los primeros 100 días: el plan de vivienda, la reforma fiscal y la regeneración institucional.

P.- ¿Se cargarán las salvajadas legislativas de este gobierno?

R.- Por supuesto. Todas aquellas con las que no estamos de acuerdo, y ya lo hemos dicho.