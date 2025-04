Feijóo: «Sánchez tapó las irregularidades que afectaban a su mujer, a su hermano y a Ábalos»

La creciente acumulación de escándalos en torno al entorno más cercano del presidente del Gobierno ha situado a Pedro Sánchez en el epicentro de una crisis de credibilidad institucional sin precedentes. Las investigaciones judiciales abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, y el ex ministro José Luis Ábalos, están dibujando, según denuncia el líder del Partido Popular, una trama de opacidad y complicidad política que apunta directamente a la cúpula del Ejecutivo.

En esta parte de la entrevista, Alberto Núñez Feijóo lanza una acusación contundente: Pedro Sánchez no sólo conocía las actuaciones irregulares que afectaban a su entorno, sino que las ocultó deliberadamente para proteger su posición y sostener a su Gobierno. Señala, por ejemplo, que en lugar de apartar a Ábalos cuando surgieron las primeras sospechas, el presidente lo mantuvo en las listas electorales, y jamás dio explicaciones públicas sobre el papel que pudo haber jugado su esposa en el rescate de una aerolínea vinculada a su actividad profesional.

P.- ¿Begoña Gómez es una persona honrada?

R.- A mí no me corresponde hacer esa valoración. Lo que sí le digo es que…

P.- Le imputan prevaricación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias.

R.- Yo lo que sí digo es que, políticamente, el marido de la señora Begoña Gómez no puede seguir siendo el presidente del Gobierno. Si hay responsabilidad penal, si dudamos de la honorabilidad de la señora Begoña Gómez… Todo esto es importante, pero no es determinante. Aquí de lo que estamos hablando es de que el presidente del Gobierno conoce actuaciones irregulares —veremos con qué intensidad— que afectan a su familia, a su partido y a su gobierno. Las tapó. Posteriormente, en lugar de cesar al ministro Ábalos, lo incluyó otra vez en la lista de las generales y, por lo tanto, le confirió la confianza para ser parlamentario, en este caso, miembro del Congreso de los Diputados. Y todo esto lo sabía.

P.- Evidente.

R.- Y, en consecuencia, cuando el presidente dice que se va cinco días a reflexionar porque su mujer aparece en un sumario en relación con la cátedra de la Complutense… Todo lo que ha salido ahora en relación con la cátedra… Verá usted, lo de la cátedra es letra minúscula comparado con las mayúsculas en las que está hecho el informe último de la Guardia Civil en relación con esas presuntas llamadas para activar y acelerar un rescate del que la Presidencia del Gobierno no ha dado ninguna explicación. El presidente del Gobierno no ha comparecido para decir a los españoles si eso es verdad o no. ¿Pero cómo es posible? Es que no tenemos ninguna explicación de la Presidencia del Gobierno, si se ha utilizado la propia institución para activar el rescate de una compañía. No tenemos ninguna explicación de ningún ministro del Gobierno de España. No tenemos ninguna explicación de la Oficina Económica de Moncloa en relación con este asunto. No tenemos ninguna explicación de la SEPI ni de los ministerios que llevaban los créditos del rescate.

P.- No es menos cierto que todas las aerolíneas europeas fueron rescatadas. Las grandes aerolíneas.

R.- No entro en el rescate. Entro en la forma en la que se construye ese rescate. Entro en la celeridad con la que se conforma el rescate. Y entro en las personas de la esfera de amistades de la mujer del presidente del Gobierno en relación a ese rescate. Eso es lo que está objeto de investigación. No está en discusión un rescate a una compañía o a otra. Lo que está es cómo se gesta, cómo se llega, cómo se activa, qué relaciones había, qué influencias se ejercieron, qué información se manejó y por qué esa empresa financia con anterioridad una actividad mercantil de la mujer del presidente del Gobierno. Pero en fin, todo este tipo de cosas se comentan en cualquier pueblo de nuestro país, en cualquier bar de nuestro país, en cualquier centro de trabajo, se vote a quien se haya votado. Cualquier ciudadano se está preguntando lo mismo que usted y yo estamos conversando.

P.- En el caso de los ERE, había prostitutas que se pagaban con dinero público, también cocaína. En el caso Tito Berni, había prostitutas que se pagaban con dinero público y también cocaína. Y en el caso Ábalos, hay prostitutas por todas partes. ¿Por qué le gustan tanto las prostitutas a los socialistas, o a algunos socialistas? ¿Tiene alguna explicación a este fenómeno paranormal?

R.- Yo creo que una de las cosas que tenemos que desterrar de la política es la hipocresía. Hemos visto que el Gobierno —el portavoz del Gobierno en la moción de censura, el señor Ábalos, siguiendo las instrucciones lógicamente de su partido, de Ferraz y del secretario general del Partido Socialista y candidato en aquella moción de censura a la presidencia del Gobierno, el señor Sánchez— es la hipocresía personificada. Cuando se intenta dar lecciones a nuestro partido sobre violencia de género, sobre igualdad real y efectiva entre sexos masculino, femenino, etcétera… Oiga, y después usted es el autor de la ley del sólo sí es sí. Usted es el responsable político de que centenares de personas condenadas por abusos sexuales hubiesen visto rebajadas las penas, y decenas de personas que han cometido violaciones y también abusos sexuales hubiesen incluso salido de la cárcel por rebajas de las pena por esa ley disparatada. Usted es el responsable de gobernar con los partidos del señor Errejón y del señor Monedero. Y usted todavía habla de igualdad y le da lecciones a los demás sobre igualdad. Esa hipocresía es corrosiva. Y yo no he visto prácticamente a ningún responsable del Partido Socialista haciendo un planteamiento, al menos, de una reflexión política, si no quiere personal, pero al menos política.

Pero detrás del Partido Socialista están los colaboradores necesarios, que son los socios. Y es que los socios del Partido Socialista están amparando todo este tipo de prácticas presuntamente corruptas y continuadas del Gobierno socialista y están mirando para otro lado. Y nadie repara ni nadie dice: «Oiga, esto se acabó. Esto no puede seguir así». Por tanto, al final, todos los socios de Gobierno, pero también los socios parlamentarios, son cómplices de la situación que está viviendo nuestro país. Por eso creo —y vuelvo a reiterar— que en este momento un presidente decente debería de irse y de convocar a los ciudadanos a las urnas. Esto es lo normal. Pero si el presidente no lo hace, los socios que tienen la llave de la legislatura deberían de salir en rueda de prensa y decir: se acabó el apoyo al Gobierno. Entendemos que estamos en un supuesto claro de pérdida de confianza del Gobierno y, por lo tanto, procede dar la palabra a los españoles.