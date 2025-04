Feijóo: «El hermano de Sánchez se fue a vivir a Badajoz antes de salir su plaza, sabía que sería para él»

La contratación de mujeres vinculadas a su entorno personal en empresas públicas ha abierto un nuevo frente de polémica que, según el líder del Partido Popular, refleja no sólo una cuestión ética, sino un síntoma claro de la decadencia institucional en la que —asegura— ha caído el PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

En este tramo de la entrevista, Alberto Núñez Feijóo denuncia la falta absoluta de asunción de responsabilidades por parte de los altos cargos de organismos públicos como Ineco, Adif o Tragsatec, donde se habrían producido contrataciones irregulares. Y amplía su crítica a lo que considera una red de complicidades que alcanza al núcleo más cercano del presidente del Gobierno: su hermano, su esposa, su ex ministro de Transportes y su actual jefe de gabinete. Para Feijóo, todos los caminos conducen a un mismo vértice: la figura de Pedro Sánchez.

P.- ¿Qué le parece el hecho de que el señor Ábalos coloque a las prostitutas en empresas públicas?

R.- Esa acreditación de la moralidad en la que se vive es la acreditación de la decadencia en la que está viviendo en este momento el Partido Socialista y que, lamentablemente, ha metido a todo el Gobierno de España y a todos los españoles. Porque claro, al final yo no he visto que hayan asumido responsabilidades los presidentes de los organismos que contratan a esas personas. ¿Ha asumido alguna responsabilidad el presidente de Ineco? ¿Ha asumido alguna responsabilidad la presidenta de Adif? ¿Ha asumido alguna responsabilidad el presidente o presidenta de Tragsatec? Entonces, claro, si tú contratas, alguien ha firmado el contrato, alguien firmaba la nómina todos los meses, alguien firmaba la presencia y los trabajos que desempeñaban esas personas. Y resulta que no hay ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad es del señor Ábalos. No digo yo que el señor Ábalos no sea el primer responsable, pero como mínimo hay cómplices de esa contratación fraudulenta continuada en el tiempo. Pero claro, cuando se piensa uno… ¿Cómo que nadie ha asumido la responsabilidad? La pregunta es: ¿cómo que nadie asume la responsabilidad de contratar al hermano del presidente del Gobierno, que decide ir a vivir a Badajoz antes de que salga la convocatoria de su plaza, a sabiendas de que esa plaza, antes de convocarse, iba a ser para él? Y eso está en este momento investigado por cuatro delitos en un juzgado de Badajoz. Y me sigo preguntando, claro, nadie asume la responsabilidad porque tampoco va a asumir nadie la responsabilidad de que la mujer del presidente del Gobierno esté también investigada por otros cuatro delitos en un juzgado de la Plaza de Castilla.

Por lo tanto, claro, nadie asume la responsabilidad porque todos los caminos confluyen y confluyen al vértice de la responsabilidad política, que es el presidente del Gobierno. Y es que el presidente de Gobierno, su mujer, su hermano, su número dos, el señor Ábalos, acreditan su forma de ejercer el poder. Cuando se estudie qué es lo que está pasando en nuestro país actualmente con un poco de perspectiva, veremos que el caso Ábalos y el caso Begoña Gómez es la expresión más clara de cómo el señor Sánchez entiende el ejercicio del poder. Cualquiera de estos supuestos que acabamos de relatar —cualquiera de ellos, uno solo— conlleva automáticamente la caída de todo un Gobierno en cualquier país de la Unión Europea. Cualquiera de ellos. Ante un presidente decente, éste se iría al día siguiente y le daría voz a los españoles para que hablasen. Lo estamos viendo en este momento en nuestro país hermano y vecino Portugal. Es que nadie en el Palacio de la Moncloa ha tenido a su pareja en un juzgado. Ningún presidente en la historia.

P.- Por cuatro delitos, no por uno. Pues el hermano, cinco.

R.- Mire solamente el último informe de la UCO, donde se señala que puede haber un supuesto de tráfico de influencias en un rescate de una compañía aérea por un valor superior o en el entorno de 500 millones de euros. Sólo ese supuesto daría lugar, sin ninguna duda, a una dimisión del presidente del Gobierno. Fíjese, la primera vez que la mujer del presidente del Gobierno sale en un sumario, el presidente se va cinco días a reflexionar. Oiga, es que esto no es que salga en un sumario, es que esto rompe todos los récords. Estamos hablando de 500 millones de euros. Por tanto, si usted se fue a reflexionar cuando empieza a salir su mujer en un sumario, imagínese ahora con todo lo que se sabe y todos los sumarios que hay encima de la mesa qué debería hacer.