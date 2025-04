Feijóo: «Nosotros apoyamos a Mazón y lo vamos a seguir haciendo porque ha sido valiente y coherente»

En esta segunda parte del cara a cara con OKDIARIO, Alberto Núñez Feijóo (Orense, 1961) protagoniza la que seguramente constituye la defensa más férrea de Carlos Mazón en los casi seis meses transcurridos desde la peor tragedia que ha sufrido España en décadas. El jefe de la oposición no es ajeno al hecho de que sacrificar a su barón en la Comunidad Valenciana, como exige histéricamente la izquierda, supondría tanto como admitir implícitamente que la culpa de lo que sucedió el 29 de octubre con la DANA fue del Partido Popular. Una sensación que, además, quedaría instalada en el imaginario colectivo para siempre. Pero, además, tiene meridianamente claro que quienes fallaron primordialmente aquel martes negro fueron tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no avisó de la crecida del barranco del Poyo, como esa AEMET que pronosticó que lo peor del temporal dejaría Valencia a las seis de la tarde. Sobra recordar de quién dependen ambas instituciones. La entrevista se celebra apenas 24 horas después de la confesión de la delegada del Gobierno, que en sede judicial admitió que la Confederación no hizo los deberes. El matiz es que Pilar Bernabé no hablaba esta vez ante televisiones amigas sino ante su señoría y en calidad de testigo, es decir, sin derecho a mentir. El mandamás del PP avanza también cuál será su primera decisión como presidente del Gobierno: una ley para acabar con el drama que padecen los más jóvenes, la falta de vivienda. Ésa es la obsesión que le quita el sueño.

PREGUNTA.- ¿Usted le pidió al señor Mazón que instase la declaración de la emergencia por parte nacional? ¿Por parte del Gobierno de España?

RESPUESTA.- Sí, yo estuve en el Cecopi antes de que llegase el señor Sánchez, y viendo lo que allí había, y después de haber gestionado algunos problemas en Galicia, como por ejemplo las muertes del accidente del Alvia en la entrada de Santiago, viendo cómo gestionamos también el Prestige, aquel hundimiento del buque con toneladas de queroseno y otras sustancias que se arrojaron a las costas gallegas, entendí claramente que estábamos ante un supuesto de una enorme envergadura, muy superior al Prestige. Le dije que, en mi opinión, debería de solicitar la emergencia nacional. Pero es verdad que la emergencia nacional no es necesario que la solicite un presidente ni la Delegación. La Delegación del Gobierno —que es lo que dice la ley— podrá solicitarla. Lo que no se puede es no cumplimentar las competencias propias, que es lo que ha hecho el presidente del Gobierno cuando dice: «El Gobierno valenciano es que no me lo ha pedido». Oiga, ¿cómo que le tienen a usted que pedir que cumpla sus obligaciones? El señor Mazón lo que me refirió es que él entendía que el Gobierno iba a cumplir sus obligaciones, no tenía por qué recordárselas el presidente de la comunidad autónoma. Pero ya le digo: yo vi aquello claro desde el principio, esto es una emergencia nacional. Se dan todos los supuestos de la Ley de Protección Civil.

P.- Después de la confesión de la señora Bernabé, después de confesar que todo lo que ha dicho era un bulo, ¿el señor Mazón tiene que dimitir?

R.- Mire, yo creo que lo que ha pasado en Valencia, insisto, necesita explicaciones. No vamos a poder devolverle la vida a las personas fallecidas, pero sí tenemos que devolver la verdad de los hechos, la verdad de lo que ocurrió y la responsabilidad de lo que ha ocurrido a los familiares y al pueblo valenciano en su conjunto. Y por supuesto, también a la nación. ¿El señor Mazón qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue asumir las competencias del Estado porque el Estado se negó a asumir su responsabilidad. Segundo, compareció en las Cortes Valencianas. Tercero, hizo una remodelación profunda de su Gobierno, afectando dos consejerías y nombrando una vicepresidencia para la reconstrucción. Cuarto, solicitó una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Y quinto, puedes tener las dos manos ocupadas en la reconstrucción de Valencia. Y una cosa que creo que le honra, y es que identificó y vinculó su carrera política al éxito de la reconstrucción. Estos son los hechos. No hay nadie en el Gobierno de España que haya asumido una sola responsabilidad. Es que no hay nadie que haya cesado, ningún mando.

P.- A Teresa Ribera la hicieron comisaria.

R.- Sí, efectivamente. Lo que ha ocurrido es que las personas directamente responsables, pues las han ascendido. A la vicepresidenta y ministra de Medio Ambiente y Transición Ecológica la proponen de vicepresidenta de la Comisión y a la delegada del Gobierno la premian con un puesto en la Ejecutiva federal del Partido Socialista. Bueno, esta es una forma distinta entre la gestión del Partido Popular, la asunción de responsabilidades del Partido Popular y los ascensos en el escalafón político del Partido Socialista. Por tanto, dejemos que las cosas fluyan. Dejemos que los acontecimientos se vayan aclarando y, honradamente, creo que el presidente de la Generalitat sabe que su carrera política depende del éxito de la reconstrucción. Así lo ha dicho y para mí es muy importante aceptar que ninguna de las dos administraciones estuvieron a la altura de lo que se pedía de ellas en ese momento.

P.- ¿Quién estuvo menos a la altura?

R.- Se lo he dicho antes. Es decir, hay una primera administración responsable y una segunda administración subsidiaria o responsable en segundo lugar. La primera está claro lo que dice la ley. Y la ley lo que dice es: cuando se producen daños que afectan a un conjunto de la población, o que afectan a varias comunidades autónomas, o que requieren la intervención de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y se dan todos los casos. Porque la DANA afectó con muertos en Castilla-La Mancha —en Letur, un pueblo de 900 habitantes con seis fallecidos—, afectó a Aragón, afectó a Cataluña, afectó a Andalucía, y por supuesto, afectó a Valencia. Se dan todos los supuestos de que estamos ante una emergencia nacional, y en la emergencia nacional automáticamente el mando lo tiene que asumir el Gobierno de España. Y aquella frase de «si necesitan algo, pídanlo», oiga, esa es la explicitación de la falta de responsabilidad del primer ministro español. Es que no es posible.

P.- Es una chulería, ¿no? Más bien es que…

R.- Usted imagínese escuchar al canciller de Alemania diciendo que si un acontecimiento de este tipo que ha afectado a varios landers con resultado de muerte en dos de ellos, que si quiere algo, el presidente del lander que me lo pida. Oiga, y todavía faltará por aclarar qué pasó con la UME, por qué la UME se solicita a las 15:30 de la tarde y no se moviliza hasta varias horas después. Y tendremos que aclarar realmente cuáles eran las órdenes y contraórdenes. Tenemos que aclarar por qué el primer responsable de la UME no se personó ni un solo día en Valencia y hacía ruedas de prensa con el uniforme militar desde la sede del Gobierno. Todas estas cosas merecen una aclaración. ¿Qué pasó con la Confederación Hidrográfica? ¿Por qué no se hicieron las infraestructuras en el Barranco del Poyo y en otros lugares por parte del Ministerio de Transición, cuando además se propusieron y las denegó por falta de presupuesto? Y al final hemos aclarado que solamente lo que se gastó el Ministerio de Transición Ecológica en publicidad institucional durante los últimos años supera con mucho las infraestructuras hidráulicas que necesitaba el Barranco del Poyo. ¿Cómo es posible que todos los responsables de la Administración General del Estado estuvieran fuera de España y no se acercasen todavía hoy al lugar de los hechos? ¿Oiga, cómo es posible que el presidente del Gobierno haya abandonado al jefe del Estado en Paiporta y todavía no haya acudido a Valencia?

P.- Porque le pitan y le tiran de todo…

R.- En el último debate que hemos tenido en el Congreso me ha dicho que cómo se me ocurría ir a mí a Valencia. Le he dicho: «No, no, pero cómo no voy a ir a Valencia. He ido a Valencia, he ido a los pueblos afectados. Seguiré yendo». Lo que es sorprendente es que el presidente del Gobierno no haya vuelto a Valencia. Pero, en fin, hemos presentado un plan. Lo hemos hecho en esta casa con los responsables de infraestructuras, de obras hidráulicas, de obras ferroviarias, también de puertos y aeropuertos. Hemos presentado un plan para reconstruir la economía valenciana con un importe de 12.000 millones de euros. Y mi compromiso, si asumo la Presidencia del Gobierno, es invertir más de 1.000 millones de euros todos los años durante diez, para tener los 4.000 millones en infraestructuras hidráulicas que necesita Valencia y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Y también aprovechar para finalizar el AVE y el tren de mercancías Transmediterráneo y el AVE a Barcelona y la conectividad del AVE dentro de la Comunitat Valenciana, más la ampliación de los puertos y de los aeropuertos, y devolver a Valencia lo que el Gobierno central no ha sido capaz de preservar. Si mañana vuelve a haber una DANA como esta, estaremos ante el mismo riesgo de inundación y con el mismo riesgo de catástrofe que se ha producido en el mes de octubre del pasado año.

P.- Respóndame sí o no. Si el señor Mazón logra la reconstrucción de la provincia de Valencia, ¿será el candidato a la Generalitat en el año 2027?

R.- Mire, nosotros estamos apoyando al presidente Mazón y lo vamos a seguir haciendo. Primero, porque ha sido coherente y segundo, porque ha sido valiente. Y lo que le puedo asegurar es que todo lo que dependa de nosotros vamos a trabajar para que la comunidad tenga una situación no óptima, pero sí una situación de recuperación mínima. Lo que sí le puedo asegurar es que tanto el presidente Mazón como yo tenemos un objetivo: que no vuelvan el Partido Socialista y Compromís al Gobierno de Valencia, y mediremos puntualmente cómo está la opinión pública en Valencia y adoptaremos la decisión oportuna si creemos que vamos a ser capaces de reeditar el Gobierno. Por supuesto, trabajaremos en esa candidatura y si creemos, por el contrario, que es necesario reforzarla, pues trabajaremos en el otro plan de reforzamiento a la candidatura. Pero lo que sí le puedo asegurar es que nuestro objetivo es que se sepa la verdad, que se sepa quiénes son los responsables y seguir trabajando por la recuperación en la Comunitat Valenciana.

Plan Nacional de Vivienda

P.- Muchos votantes de derechas dicen que si votan al PP, ustedes dejarán todo lo que ha hecho Sánchez tal y como está. ¿Qué les responde?

R.- Hasta donde yo sé, Vox no ha gobernado nunca en ninguna administración, ni local ni autonómica. Y considero que la situación actual de España exige experiencia de gestión pública. Es muy arriesgado que aspiren a gobernar personas que no han administrado ni un solo euro público. Ya vimos las consecuencias con José Luis Rodríguez Zapatero y, aún más acentuadas, con Pedro Sánchez. Por eso, no me parece razonable que un partido sin experiencia de gobierno aspire a dirigir el país en un momento tan delicado.

En mi caso, no es la primera vez que gobierno. Durante el mandato del presidente Aznar estuve al frente de dos de las instituciones más importantes del Estado: el Insalud —antes de que se transfirieran las competencias sanitarias— y Correos, que en aquel momento era la mayor empresa pública y generaba beneficios. Hoy, Correos acumula más de 1.000 millones de euros en pérdidas. Además, he gobernado durante 13 años una comunidad histórica como Galicia, con resultados contrastables. Por lo tanto, tengo una trayectoria y una trazabilidad como gestor público.

Si llego al Gobierno, lo primero que haré será presentar un Plan Nacional de Vivienda en el primer Consejo de Ministros, porque la vivienda es hoy el principal problema de los españoles, especialmente para los menores de 40 años que viven de alquiler o en pisos compartidos. A continuación, revisaré una por una las 97 subidas de impuestos que se han aprobado hasta ahora. Algunas las hemos conseguido frenar en el Congreso, evitando incrementos por valor de más de 7.000 millones de euros. Por último, reconstruiré las instituciones del Estado, garantizando su independencia y fortaleciendo los pilares democráticos. Modificaremos lo necesario para asegurar que los poderes del Estado estén blindados frente a injerencias políticas. Estos serán nuestros tres grandes compromisos en los primeros 100 días: el plan de vivienda, la reforma fiscal y la regeneración institucional.

P.- ¿Se cargarán las salvajadas legislativas de este gobierno?

R.- Por supuesto. Todas aquellas con las que no estamos de acuerdo, y ya lo hemos dicho.

El hermano de Sánchez

P.- ¿Qué le parece el hecho de que el señor Ábalos coloque a las prostitutas en empresas públicas?

R.- Esa acreditación de la moralidad en la que se vive es la acreditación de la decadencia en la que está viviendo en este momento el Partido Socialista y que, lamentablemente, ha metido a todo el Gobierno de España y a todos los españoles. Porque claro, al final yo no he visto que hayan asumido responsabilidades los presidentes de los organismos que contratan a esas personas. ¿Ha asumido alguna responsabilidad el presidente de Ineco? ¿Ha asumido alguna responsabilidad la presidenta de Adif? ¿Ha asumido alguna responsabilidad el presidente o presidenta de Tragsatec? Entonces, claro, si tú contratas, alguien ha firmado el contrato, alguien firmaba la nómina todos los meses, alguien firmaba la presencia y los trabajos que desempeñaban esas personas. Y resulta que no hay ninguna responsabilidad. Toda la responsabilidad es del señor Ábalos. No digo yo que el señor Ábalos no sea el primer responsable, pero como mínimo hay cómplices de esa contratación fraudulenta continuada en el tiempo. Pero claro, cuando se piensa uno… ¿Cómo que nadie ha asumido la responsabilidad? La pregunta es: ¿cómo que nadie asume la responsabilidad de contratar al hermano del presidente del Gobierno, que decide ir a vivir a Badajoz antes de que salga la convocatoria de su plaza, a sabiendas de que esa plaza, antes de convocarse, iba a ser para él? Y eso está en este momento investigado por cuatro delitos en un juzgado de Badajoz. Y me sigo preguntando, claro, nadie asume la responsabilidad porque tampoco va a asumir nadie la responsabilidad de que la mujer del presidente del Gobierno esté también investigada por otros cuatro delitos en un juzgado de la Plaza de Castilla.

Por lo tanto, claro, nadie asume la responsabilidad porque todos los caminos confluyen y confluyen al vértice de la responsabilidad política, que es el presidente del Gobierno. Y es que el presidente de Gobierno, su mujer, su hermano, su número dos, el señor Ábalos, acreditan su forma de ejercer el poder. Cuando se estudie qué es lo que está pasando en nuestro país actualmente con un poco de perspectiva, veremos que el caso Ábalos y el caso Begoña Gómez es la expresión más clara de cómo el señor Sánchez entiende el ejercicio del poder. Cualquiera de estos supuestos que acabamos de relatar —cualquiera de ellos, uno solo— conlleva automáticamente la caída de todo un Gobierno en cualquier país de la Unión Europea. Cualquiera de ellos. Ante un presidente decente, éste se iría al día siguiente y le daría voz a los españoles para que hablasen. Lo estamos viendo en este momento en nuestro país hermano y vecino Portugal. Es que nadie en el Palacio de La Moncloa ha tenido a su pareja en un juzgado. Ningún presidente en la historia.

P.- Por cuatro delitos, no por uno. Pues el hermano, cinco.

R.- Mire solamente el último informe de la UCO, donde se señala que puede haber un supuesto de tráfico de influencias en un rescate de una compañía aérea por un valor superior o en el entorno de 500 millones de euros. Sólo ese supuesto daría lugar, sin ninguna duda, a una dimisión del presidente del Gobierno. Fíjese, la primera vez que la mujer del presidente del Gobierno sale en un sumario, el presidente se va cinco días a reflexionar. Oiga, es que esto no es que salga en un sumario, es que esto rompe todos los récords. Estamos hablando de 500 millones de euros. Por tanto, si usted se fue a reflexionar cuando empieza a salir su mujer en un sumario, imagínese ahora con todo lo que se sabe y todos los sumarios que hay encima de la mesa qué debería hacer.

«Sánchez lo tapó todo»

P.- ¿Begoña Gómez es una persona honrada?

R.- A mí no me corresponde hacer esa valoración. Lo que sí le digo es que…

P.- Le imputan prevaricación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias.

R.- Yo lo que sí digo es que, políticamente, el marido de la señora Begoña Gómez no puede seguir siendo el presidente del Gobierno. Si hay responsabilidad penal, si dudamos de la honorabilidad de la señora Begoña Gómez… Todo esto es importante, pero no es determinante. Aquí de lo que estamos hablando es de que el presidente del Gobierno conoce actuaciones irregulares —veremos con qué intensidad— que afectan a su familia, a su partido y a su gobierno. Las tapó. Posteriormente, en lugar de cesar al ministro Ábalos, lo incluyó otra vez en la lista de las generales y, por lo tanto, le confirió la confianza para ser parlamentario, en este caso, miembro del Congreso de los Diputados. Y todo esto lo sabía.

P.- Evidente.

R.- Y, en consecuencia, cuando el presidente dice que se va cinco días a reflexionar porque su mujer aparece en un sumario en relación con la cátedra de la Complutense… Todo lo que ha salido ahora en relación con la cátedra… Verá usted, lo de la cátedra es letra minúscula comparado con las mayúsculas en las que está hecho el informe último de la Guardia Civil en relación con esas presuntas llamadas para activar y acelerar un rescate del que la Presidencia del Gobierno no ha dado ninguna explicación. El presidente del Gobierno no ha comparecido para decir a los españoles si eso es verdad o no. ¿Pero cómo es posible? Es que no tenemos ninguna explicación de la Presidencia del Gobierno, si se ha utilizado la propia institución para activar el rescate de una compañía. No tenemos ninguna explicación de ningún ministro del Gobierno de España. No tenemos ninguna explicación de la Oficina Económica de Moncloa en relación con este asunto. No tenemos ninguna explicación de la SEPI ni de los ministerios que llevaban los créditos del rescate.

P.- No es menos cierto que todas las aerolíneas europeas fueron rescatadas. Las grandes aerolíneas.

R.- No entro en el rescate. Entro en la forma en la que se construye ese rescate. Entro en la celeridad con la que se conforma el rescate. Y entro en las personas de la esfera de amistades de la mujer del presidente del Gobierno en relación a ese rescate. Eso es lo que está objeto de investigación. No está en discusión un rescate a una compañía o a otra. Lo que está es cómo se gesta, cómo se llega, cómo se activa, qué relaciones había, qué influencias se ejercieron, qué información se manejó y por qué esa empresa financia con anterioridad una actividad mercantil de la mujer del presidente del Gobierno. Pero en fin, todo este tipo de cosas se comentan en cualquier pueblo de nuestro país, en cualquier bar de nuestro país, en cualquier centro de trabajo, se vote a quien se haya votado. Cualquier ciudadano se está preguntando lo mismo que usted y yo estamos conversando.

P.- En el caso de los ERE, había prostitutas que se pagaban con dinero público, también cocaína. En el caso Tito Berni, había prostitutas que se pagaban con dinero público y también cocaína. Y en el caso Ábalos, hay prostitutas por todas partes. ¿Por qué le gustan tanto las prostitutas a los socialistas, o a algunos socialistas? ¿Tiene alguna explicación a este fenómeno paranormal?

R.- Yo creo que una de las cosas que tenemos que desterrar de la política es la hipocresía. Hemos visto que el Gobierno —el portavoz del Gobierno en la moción de censura, el señor Ábalos, siguiendo las instrucciones lógicamente de su partido, de Ferraz y del secretario general del Partido Socialista y candidato en aquella moción de censura a la Presidencia del Gobierno, el señor Sánchez— es la hipocresía personificada. Cuando se intenta dar lecciones a nuestro partido sobre violencia de género, sobre igualdad real y efectiva entre sexos masculino, femenino, etcétera… Oiga, y después usted es el autor de la ley del sólo sí es sí. Usted es el responsable político de que centenares de personas condenadas por abusos sexuales hubiesen visto rebajadas las penas, y decenas de personas que han cometido violaciones y también abusos sexuales hubiesen incluso salido de la cárcel por rebajas de las pena por esa ley disparatada. Usted es el responsable de gobernar con los partidos del señor Errejón y del señor Monedero. Y usted todavía habla de igualdad y le da lecciones a los demás sobre igualdad. Esa hipocresía es corrosiva. Y yo no he visto prácticamente a ningún responsable del Partido Socialista haciendo un planteamiento, al menos, de una reflexión política, si no quiere personal, pero al menos política.

Pero detrás del Partido Socialista están los colaboradores necesarios, que son los socios. Y es que los socios del Partido Socialista están amparando todo este tipo de prácticas presuntamente corruptas y continuadas del Gobierno socialista y están mirando para otro lado. Y nadie repara ni nadie dice: «Oiga, esto se acabó. Esto no puede seguir así». Por tanto, al final, todos los socios de Gobierno, pero también los socios parlamentarios, son cómplices de la situación que está viviendo nuestro país. Por eso creo —y vuelvo a reiterar— que en este momento un presidente decente debería de irse y de convocar a los ciudadanos a las urnas. Esto es lo normal. Pero si el presidente no lo hace, los socios que tienen la llave de la legislatura deberían de salir en rueda de prensa y decir: se acabó el apoyo al Gobierno. Entendemos que estamos en un supuesto claro de pérdida de confianza del Gobierno y, por lo tanto, procede dar la palabra a los españoles.

Zapatero

P.- ¿Qué le parece que el señor Sánchez se eche en brazos del dictador Xi Jinping y olvide nuestra tradicional alianza con Estados Unidos?

R.- Mire, considero que este viaje ha sido profundamente imprudente. En el contexto actual de guerra comercial a nivel global, el principal valor de la Unión Europea es precisamente su unidad: la unidad de los 27 Estados miembros. Y lo que ha hecho el señor Sánchez es quebrar esa unidad. Por tanto, emprender este viaje en plena escalada arancelaria es, en mi opinión, una muestra de enorme irresponsabilidad. Además, este desplazamiento se produce en un momento especialmente delicado, en el que España está incumpliendo sus compromisos en materia de gasto en defensa dentro de la OTAN. Precisamente cuando la Alianza Atlántica ha identificado a China como un actor de riesgo para la seguridad colectiva, el viaje del presidente del Gobierno representa una doble imprudencia: ante la Unión Europea y ante la OTAN. No estoy diciendo que debamos romper relaciones económicas con China, ni mucho menos. Lo que afirmo es que, en el actual contexto geopolítico y en este momento político concreto, la visita del señor Sánchez es doblemente inoportuna. Va contra el sentido común europeo y contra los compromisos asumidos en el seno de la Alianza.

Ya en su anterior viaje, el presidente del Gobierno trasladó a las autoridades chinas su oposición a la imposición de aranceles sobre los coches eléctricos fabricados en China, una postura contraria al criterio de la Unión Europea. Y ahora, en plena tensión comercial, insiste en esa línea, volviendo a visitar China y actuando, en la práctica, como si fuera el embajador de los intereses chinos ante Bruselas. Eso, señoría, es una grave deslealtad institucional y una enorme irresponsabilidad.

P.- ¿Cree que Zapatero tiene intereses inconfesables en China?

R.- Que tiene intereses, hay poca duda. Si son confesables o no, no lo sé. Pero que actúa de facto como ministro de Exteriores hacia China y Venezuela, es evidente.

P.- ¿Pero de China o de España?

R.- Bueno, eso es una buena pregunta, pero lo que sí le digo es que es inconcebible que un ex presidente prepare los viajes del presidente y desautorice a toda la diplomacia española. Algún día sabremos qué intereses tiene.

Independencia judicial

P.- ¿Qué hará para evitar que el Constitucional actúe como Tribunal de Casación del Supremo?

R.- Animar a los jueces en España a seguir siendo independientes. Por eso, animo a todos los magistrados a que activen todos los mecanismos jurisdiccionales a su disposición, y felicito a aquellos que lo hacen, como es el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la sentencia de los ERE. Esa es la verdadera expresión de una justicia independiente, y constituye la base de cualquier democracia sólida. Porque sin justicia independiente, no hay democracia.

Cuando se me criticó por llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el tiempo ha demostrado que tomamos la decisión correcta. Lo que garantizamos con ese acuerdo fue precisamente que no existiese una mayoría automática capaz de controlar los nombramientos. Hoy en día, ningún juez del Tribunal Supremo, ninguna presidencia de Audiencia Provincial o de Tribunal Superior de Justicia puede ser nombrado sin una mayoría reforzada de 13 votos sobre los 21 miembros del Consejo. Es decir, ni los diez vocales propuestos por el Partido Popular, ni los diez propuestos por el Partido Socialista, junto a la presidenta, pueden imponer nada sin un amplio consenso. Esa es una garantía real de equilibrio e independencia.

La justicia española, después de aquel acuerdo impulsado por el Partido Popular, es más fuerte que antes. Y eso es fruto de la responsabilidad. Hemos demostrado que somos capaces de fortalecer la independencia judicial cuando actuamos con seriedad. Dicho esto, es preocupante ver al actual ministro de Justicia teniendo que comparecer ante un juzgado, después de haber descalificado a miembros de la judicatura en múltiples ocasiones. Es también gravísimo que el fiscal general del Estado se encuentre sentado ante el Tribunal Supremo, y que el Gobierno ni siquiera le permita dimitir. Todo esto debe describirse con objetividad, pero también con firmeza: son hechos incompatibles con la democracia que el Partido Popular defiende.