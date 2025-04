Hacienda sorprende: adiós confirmado a la Declaración de la Renta aunque tengas dos pagadores

Suele ocurrir que durante la campaña de la Renta, sean muchas las personas que se pregunten si les toca hacer o no la declaración. Especialmente cuando se tienen dos pagadores ya que da la sensación de que sí que se está obligado a hacerla, y además, lo más seguro es que nos salga a pagar. Y entendemos el porqué. Hasta la fecha, si habías trabajado para más de una empresa o cobrado del SEPE, tenías muchas papeletas para tener que declarar, incluso aunque tus ingresos no fuesen demasiado altos. Sin embargo, en un giro inesperado, Hacienda ha introducido una novedad que puede cambiar la situación para muchos.

La campaña de la Renta de este año, que corresponde al ejercicio fiscal de 2024, arrancó a comienzos de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Y aunque las fechas no sorprenden, sí lo ha hecho un matiz que ha aclarado el Ministerio de Hacienda y que ha pasado desapercibido para muchos: no todos los que tienen dos pagadores están obligados a declarar. A pesar de que el límite para estar exento se rebaja cuando hay más de un pagador, hay excepciones que permiten esquivar el trámite legal sin temor a sanciones. La clave está en entender qué considera Hacienda realmente como segundo pagador. Porque no todo ingreso cuenta como tal, y esa pequeña diferencia puede suponer un gran alivio para miles de personas. Sobre todo para quienes han recibido ciertas ayudas, prestaciones o compensaciones que, aunque superen los 1.500 euros, no obligan a presentar la declaración.

¿Cuándo estás obligado a declarar si has tenido dos pagadores?

Aunque el número de pagadores influye, lo más importante es la cantidad total que hayas percibido y cómo se distribuyen esos ingresos. Estos son los escenarios más habituales que establece Hacienda:

Un solo pagador

Si has trabajado para una única empresa o fuente de ingresos y has ganado menos de 22.000 euros brutos al año, no estás obligado a presentar la Declaración.

Dos pagadores o más, con ingresos bajos del segundo

Si tu segundo pagador no ha superado los 1.500 euros anuales, se mantiene el mismo límite: 22.000 euros.

Dos o más pagadores, con ingresos altos del segundo

Si el segundo pagador (o el tercero) te ha pagado más de 1.500 euros, entonces el límite baja y tendrás que declarar si el total de tus ingresos anuales supera los 15.876 euros.

Excepciones importantes

Aunque superes los 15.876 euros, podrías estar exento si esos ingresos adicionales no se consideran como segundo pagador según Hacienda (lo explicamos en el siguiente apartado).

Este cambio afecta sobre todo a quienes han cambiado de trabajo durante el año o han cobrado prestaciones públicas, como las del SEPE. Pero no todo ingreso extra obliga a pasar por Hacienda.

Qué no se considera “segundo pagador según Hacienda

Aquí viene el punto que más ha sorprendido este año. No todos los pagos cuentan como segundo pagador a efectos de la Declaración. Si has recibido más de 1.500 euros por alguno de estos conceptos, podrías evitar declarar aunque tus ingresos totales superen los 15.876 euros:

Indemnizaciones por accidente

Ayudas a víctimas del terrorismo

Pensiones de determinadas características

Prestaciones por dependencia

Ingresos por acogida familiar

Becas y rentas mínimas de inserción

Pagos delegados o sucesiones entre empresas

En estos casos, Hacienda no los cuenta como pagadores adicionales a efectos del IRPF, por lo que no influyen en el límite que obliga a presentar la Declaración. Una buena noticia para quienes han recibido este tipo de ingresos durante el año.

¿Tener dos pagadores implica tener que pagar más?

Nos queda entonces claro que tener más de un pagador implique hacer la declaración, pero en el caso de tener que hacerla, significa que debo pagar. Esta es otra creencia, cuando en realidad no es del todo cierta. Para entenderlo bien, deberemos fijarnos en las retenciones ya que el segundo pagador, por norma general, retiene menos IRPF porque no tiene en cuenta que ya has cobrado de otro lado. Cuando se hace la declaración, Hacienda recalcula cuánto tendrías que haber pagado en total… y si falta, hay que abonar la diferencia.

Esto se puede evitar si, desde el inicio, se solicita al segundo pagador que ajuste la retención. Es un pequeño gesto que puede marcar la diferencia cuando llega el momento de rendir cuentas. Así no hay sustos ni pagos inesperados.

En resumen: no basta con saber si has tenido uno o varios pagadores. Este año más que nunca, es importante que todos aquellos que han tenido dos pagadores conozcan bien cuál es el origen de sus ingresos y cómo los clasifica Hacienda. Porque puede que hayas pasado el umbral de los 15.876 euros… pero si el dinero extra viene de ayudas o indemnizaciones específicas, podrías librarte de declarar.

Por eso es importante que se revise el borrador con calma, leer la letra pequeña y, si hay dudas, consultar con un profesional o con la propia Agencia Tributaria. A veces, las novedades más importantes están en los detalles. Y esta, sin duda, es una de esas noticias que alivian.