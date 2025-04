Alcaraz muestra su versión más sólida para tumbar a De Miñaur y alcanza las semifinales del Godó

Del trámite a bajar al barro. Resuelto con brillantez el duelo de octavos de final ante Djere, Carlos Alcaraz se tuvo que aplicar para tumbar (7-5, 6-3) al siempre combativo De Miñaur y alcanzar las semifinales del Godó sin ningún rasguño. Sin ceder todavía un set en lo que va de torneo, pleno de confianza. En su horizonte ya sólo le queda un paso antes de la final, ya espera en la antesala al vencedor del duelo entre Tsitsipas y Fils.

Alcaraz está alcanzando la versión del Alcaraz que aspira a ser. Sólido de mente y aplicado con la raqueta. Sus piernas y su cabeza corren a la misma velocidad, hacía tiempo que no se le veía tan pleno. Ni con dos roturas en contra y su rival crecido pierde terreno. Le devolvió ambos breaks y cerró la primera manga con otro quiebre. El murciano tuvo fases que invitaron a la desconexión en la primera manga.

De hecho, hace unas semanas era el típico guion que desembocaba en disociación transitoria que condicionaba o incluso le terminaba costando el partido. No ocurrió así sobre la tierra batida de la Rafa Nadal. En todo momento centrado, en todo momento aplicado y en todo momento adaptándose al momento del partido. De Miñaur empujaba al murciano con su buen juego de fondo de pista al inicio del partido.

La hoja de ruta del australiano estaba definida. Saque potente para impedir que Alcaraz tomara el control del juego y drive variado desde el fondo. Por momentos sumió al murciano en una espiral de pequeñas dudas que rápidamente espantó tirando de su clásico manual con dejadas y aplicando el nuevo libreto que maneja y que reza resiliencia y saber sufrir.

«En tierra batida el saque no es tan importante porque sé que yo también tendré oportunidades de breaks», comentó con razón tras el partido. Los problemas con el servicio le obligarán a retocar algunos aspectos cuando llegue la pista dura, pero no así por el momento. Por ahora Alcaraz no se descompone cuando le quiebran, es consciente de que tendrá su oportunidad y la aprovecha cuando aparece.

Ya en la segunda manga muestra otra cara. Más sólida y seria que en la primera. El mayor número de puntos ganados al primer servicio le permitió soltarse y evitar las apreturas. De Miñaur resistió en su primer saque del segundo set, pero claudicó a la tercera y Alcaraz puso la directa a las semifinales. No logró cerrar el partido con una dejada marca de la casa, pero el desenlace ya estaba escrito.

El triunfo convierte a Carlitos en el tenista con más victorias en lo que va de año, una por encima del propio De Miñaur, con quien estaba igualado a 22 antes del duelo de este viernes. Refleja también la superioridad del murciano sobre el australiano, al que ha ganado en todos sus enfrentamientos y en todas las superficies, tanto hierba como indoor y tierra batida. Alcaraz ya está a dos pasos de sacar el bañador y darse el chapuzón de campeón en Barcelona.