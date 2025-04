Real Madrid de baloncesto – Bayern: horario y dónde ver el partido de la Euroliga en directo por TV y online

El Real Madrid de baloncesto se juega la vida en el Movistar Arena frente al Bayern de Múnich en el partido que corresponde al play in de la Euroliga. El cuadro blanco llega tras perder frente al París y los alemanes ganaron contra el Estrella Roja, por lo que este choque es una final en la que el vencedor sacará el último billete disponible para el play off de la máxima competición continental. A continuación te detallamos la fecha, hora y canal de televisión para ver en directo el encuentro de los de Chus Mateo.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich: el play in de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto recibe al Bayern de Múnich en el Movistar Arena para jugar el partido que corresponde al duelo definitivo del play in de la Euroliga. Los hombres de Chus Mateo perdieron hace unos días frente al París en la capital de España por 73-81 y se la juegan ahora en este choque frente a los bávaros para poder estar en el play off de la máxima competición continental. Si los de Concha Espina hubieran ganado a los galos habrían pasado directamente, pero al haber perdido se miden a los alemanes, que ganaron su encuentro contra el Estrella Roja, por lo que se trata de una auténtica final, ya que el que caiga eliminado se despedirá, mientras que el que logre salir victorioso seguirá teniendo opciones de llegar a la Final Four. La última vez que los germanos viajaron a la capital española fue en enero y cayeron derrotados frente a los blancos por 88-76.

La Euroliga ha programado este vibrante Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich correspondiente al play in de esta apasionante competición para este viernes 18 de abril. El horario elegido por la organización fue el de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo marche con total normalidad en la previa para que este partidazo empiece puntualmente en el Movistar Arena.

Dónde ver por TV el Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich del play in de la Euroliga

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos de la mejor competición continental a nivel de clubes. Este Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich del play in de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes, estando los dos primeros canales incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que al último habría que estar suscrito.

Además, todos los aficionados del conjunto madridista y seguidores de este deporte podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich del play in de la Euroliga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por su página web mediante un ordenador.

Por otro lado, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información previa sobre todo lo que rodee a este partidazo del play in de la Euroliga. Una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica del Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich y también compartiremos todas las reacciones importantes que se produzcan en el Movistar Arena de la capital de España.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich del play in de la Euroliga

El Movistar Arena, denominado anteriormente como el Wizink Center, está situado en el barrio capitalino de Goya y será el escenario donde se disputará este vibrante y decisivo Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich del play in de la Euroliga. Este pabellón fue inaugurado en el año 2025 y se espera que este viernes haya un auténtico ambientazo para animar a los suyos en el objetivo de estar en los play off de la máxima competición continental. Tiene un aforo para unas 13.000 personas cuando se trata de partidos de baloncesto y quieren firmar un lleno absoluto.

Este Movistar Arena o Palacio de los Deportes, es uno de los pabellones más importantes de nuestro país, ya que se han celebrado bastantes eventos. Los ha habido de otras modalidades deportivas, pero también hay que tener en cuenta que los mejores artistas y bandas del panorama mundial de la música esperan dar conciertos allí y próximamente actuarán allí cantantes de la talla de Leiva, Joaquín Sabina, Dua Lipa o Marc Athony entre otros muchos.

Así queda la Euroliga

Play in

Real Madrid de baloncesto 73–81 París. Martes 15 de abril a las 21:00 horas.

Bayern de Múnich 97–93 Estrella Roja. Martes 15 de abril a las 20:30 horas.

Real Madrid de baloncesto – Bayern de Múnich. Viernes 18 de abril. 20:45 horas.

Play offs