Chus Mateo: «Nos hemos ganado el derecho a tener una segunda oportunidad en casa»

Chus Mateo analizó la dura derrota del Real Madrid contra el Paris Basketball en el primer partido del play in de la Euroliga. No es definitiva, pero obliga a los blancos a ganarle al Bayern de Múnich este viernes. El técnico madridista consideró fundamental la ausencia de Walter Tavares por cargarse de faltas y mandó un mensaje motivador de cara a la ‘final’ ante los alemanes.

«Hemos echado de menos a Edy (Tavares). Ahora mismo le necesitamos. Ellos nos han ganado muchos de los uno contra uno. Hemos estado en esos últimos momentos muy cerca de ponernos por delante y ha habido en alguna ocasión cierta ansiedad de vernos por delante. Nos tenemos que rehacer y pensar que nos hemos ganado el derecho a tener una segunda oportunidad en casa y vamos a intentar meternos en el play off», analizó el técnico madridista.

«El Bayern es uno de los equipos que ha estado a un gran nivel todo el año. Ganar al Estrella Roja dice muchos de ellos. En su casa no fuimos capaces de doblegarles, aquí les ganamos». Más de Chus Mateo sobre la debilidad al rebote: «Hemos sido peores que otras ocasiones. Nos ha repercutido, el hecho de perder a Edy lo hemos notado en exceso. No tenemos que basarnos sólamente en él. No hemos sido capaces de darle la vuelta al marcador».

«Hoy hemos tenido cierta ansiedad por querer ponernos por delante. Hemos estado con posesión para ponernos por delante. Otras veces nos hace romper el partido de forma definitiva. Aun así han tenido mucho mérito, han jugado muy bien aquí. Hemos podido ganar también y cualquiera de los dos lo hubiera merecido», concluyó.