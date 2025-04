La OCU revela la verdad: estos alimentos siguen siendo seguros tras la fecha de caducidad

Hay una serie de alimentos que siguen siendo seguros, después de la fecha de caducidad, la OCU ha dado con la lista de ellos. La realidad es que debemos empezar a prepararnos para darlo todo, de la mano de una serie de detalles que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado en estos días que tenemos por delante.

La OCU nos dice que: «Hay alimentos que se pueden consumir incluso aunque estén pasados de fecha: eso sucede con yogures, pan de molde, bollos y galletas, patatas fritas y frutos secos, pastas, arroces y legumbres, embutidos y quesos curados, sopas y salsas de sobre, envases de tomate frito, refrescos y bebidas alcohólicas».

Siguiendo con la explicación de estos expertos, debemos tener en cuenta una serie de elementos que serán fundamentales y que nos ayudarán a entender mejor esta fecha de caducidad. Podemos comer alimentos caducados, siempre y cuando:

No estén abiertos.

No presenten signos de estar deteriorados: podemos mirar que el envase este integro, sin roturas o golpes, que no se aprecie un crecimiento de moho (esto puede ocurrir con el pan de molde…).

Eso sí, puede que hayan perdido algo de aroma o sabor, que textura se modifique (más secos, duros, correosos…) o cambie algo color (estén oscurecidos, oxidados…)

Hay otro tipo de alimentos que debemos respetar y que en cierta manera no podremos empezar a poner sobre la mesa en estas jornadas que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

En el caso de las frutas y las verduras, lo mejor es fiarte de tus sentidostu paladar es el mejor juez: el aspecto, el sabor, la textura y el olor del alimento permiten saber en qué estado se encuentran. Echa un vistazo y cómetelas si no están exageradamente pochas o deterioradas. Ojo con las zonas podridas o enmohecidas: salvo en los jamones y embutidos curados, quesos duros o vegetales turgentes (como una zanahoria o un pimiento), en los demás alimentos no se puede quitar el moho y ya está, porque los mohos son hongos que colonizan los productos y se nutren a su costa, llegando a penetrar profundamente en su interior a través del micelio, unas finas ramificaciones difíciles de percibir a simple vista. Y presentan dos problemas pueden producir micotoxinas, sustancias tóxicas y pueden dar lugar al crecimiento de bacterias patógenas indetectables por el ojo humano.