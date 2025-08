El curioso motivo por el que están dejando cáscaras de mandarina en las puertas y ventanas: nadie lo sabía

Puede parecer una tontería, pero últimamente se está viendo cada vez más: gente que deja cáscaras de mandarina en las ventanas, en el suelo junto a la puerta o incluso en platitos decorativos cerca de la entrada de casa. Y no, no es por pereza o por no tirar los restos al cubo orgánico. Lo curioso es que se trata de un truco que es por lo visto el más efectivo de todos para acabar con algo que todos odiamos en verano: los insectos.

Lo más normal del mundo en esta época es coger una mandarina para disfrutar de un saludable postre, o para matar ese gusanillo antes de comer. Pero una vez te la has comido ¿qué haces con las pieles o cáscaras? ¡Ni se te ocurra tirarlas! Existe un truco que consiste en dejar las pieles de las mandarinas en las puertas o ventanas ya que se dice que puede evitar que los insectos entren en casa, al margen de que existe también la creencia esotérica de que las pieles de esta fruta atrae la buena suerte, limpia las energías del hogar y hasta ayuda a atraer cosas buenas. ¿Demasiado para una simple cáscara? Pues espera, que te lo cuento. Lo mejor de todo es que no necesitas gastar nada. Es tan fácil como comer una mandarina y aprovechar sus cáscaras. Pero hay formas de colocarlas, tiempos, etc…y todo ello te lo explicamos ahora al detalle.

Por qué se dejan cáscaras de mandarina en la puerta

Las cáscaras de mandarina contienen aceites esenciales que huelen bien para nosotros, pero mal para los insectos. Sobre todo para mosquitos, hormigas y otros visitantes indeseados del verano. El limoneno, que está en gran parte de las frutas cítricas, actúa como un repelente natural. No mata ni intoxica, simplemente espanta.

Por eso, mucha gente ha empezado a dejar las pieles frescas justo al lado de las puertas o en los alféizares de las ventanas. Algunas las ponen en platitos, otras directamente sobre papel. Y lo mejor es que siguen funcionando incluso cuando se empiezan a secar, porque el aroma se va soltando poco a poco durante varios días.

Algo más que un truco casero

Lo que quizá no sepas es que, además del efecto práctico, este gesto tiene un lado más simbólico. En el Feng Shui, por ejemplo, la mandarina representa prosperidad, alegría y energía limpia. Su color vibrante y su aroma dulce están asociados con la abundancia, el bienestar y los nuevos comienzos.

Por eso muchas personas no sólo lo hacen para espantar bichos, sino también como parte de un ritual de limpieza energética. Es como si esa piel, colocada justo en la entrada, actuara como una especie de filtro: deja pasar lo bueno y bloquea lo negativo. ¿Lo tenemos que creer o no? Eso ya depende de cada uno, pero quienes lo hacen dicen que se nota.

Una alternativa segura y ecológica

Otro punto fuerte es que este truco no tiene contraindicaciones. No contiene tóxicos, no hay que enchufar nada, y es seguro incluso si hay niños pequeños o mascotas en casa. Además, reutilizas un residuo que normalmente acabaría en la basura, así que también es una forma sencilla de generar menos desperdicio.

Y lo cierto es que el resultado se nota. Menos mosquitos revoloteando, un olor agradable y un pequeño toque natural que da vida al ambiente. A veces lo simple funciona mejor que lo sofisticado.

Cómo se hace bien para que funcione de verdad

No hay una única forma, pero sí algunas recomendaciones para sacarle el máximo partido. Lo ideal es usar cáscaras frescas, justo después de pelar la fruta. Puedes colocarlas en un pequeño cuenco o directamente sobre papel absorbente. Sitúalas cerca de las entradas, en los marcos de las ventanas o en rincones donde notes que se cuelan los insectos.

Cámbialas cada dos o tres días, o cuando veas que ya no huelen. Si quieres intensificar el efecto, aplástalas un poco para que suelten más aceite. También puedes combinarla con otras frutas cítricas, pero la mandarina tiene la ventaja de ser más suave y dulce.

Otros trucos igual de eficaces que puedes probar

Si te ha gustado la idea de usar cáscaras de mandarina, hay otros trucos caseros igual de sencillos y eficaces que puedes incorporar.

Bolsitas de lavanda seca: si las colocas cerca de las ventanas vas a poder espantar la entrada de mosquitos pero además, notarás como la habitación se llena de muy buen olor.

si las colocas cerca de las ventanas vas a poder espantar la entrada de mosquitos pero además, notarás como la habitación se llena de muy buen olor. Un limón con clavos de olor clavados: este otro truco nos va a servir para ahuyentar moscas en la zona de la cocina.

este otro truco nos va a servir para ahuyentar moscas en la zona de la cocina. Vinagre de manzana con unas gotas de jabón en un cuenco : esta es una trampa natural para que queden atrapados cualquier insectos, y también bichitos.

: esta es una trampa natural para que queden atrapados cualquier insectos, y también bichitos. Cáscaras de naranja secas: por último mencionar que si pelas una naranja y usas la cáscara funciona igual que el truco de las de la mandarina pero además, duran más tiempo.

Prueba todos estos trucos y ya nos dirás cuál es el que mejor funciona. El que está de moda, el de las cáscaras de naranja, es sin duda el más sorprendente pero todos estos no se quedan atrás.