Éste es el motivo por el que piden apagar el WiFi del móvil por las noches

Apagar el WiFi del móvil es algo que a partir de ahora debes hacer todas las noches, lo piden los expertos por una razón de peso. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo la definitiva, después de un abrazo constante y directo hacia unas nuevas tecnologías que han acabado siendo las que nos han acompañado en estos días. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial que tengamos presente.

El mundo digital avanza a tal velocidad que debemos estar preparados para afrontar un cambio que puede ser lo que nos acompañe en estas jornadas que pueden ser las que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estas jornadas que tenemos por delante. Llegan tiempos de cambios y de afrontar una situación que puede acabar siendo, especialmente finalmente puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estos días. A partir de ahora vamos a tener un plasmar un cambio de comportamiento que puede ser esencial en estos días. El teléfono móvil se va a quedar sin WiFi por las noches.

Este es el motivo por el que debes hacer esto con el WiFi

Ha llegado ese momento en el que tendrás que dejar atrás una serie de situaciones que son esenciales y que realmente pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, ha llegado el momento de dejar atrás un cambio de tendencia que puede ser significativo en estos días.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede llegar ahora que somos más conscientes de que estamos ante un detalle que puede convertirse en el que nos favorezca el descanso por la noche. Simplemente, debemos ser conscientes de lo que supone este elemento.

Habrá llegado ese momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada que se convertirá en algo que tocará ver en este momento. Un cambio de tendencia que será la que nos acompañará y que puede acabar siendo claramente las que nos acompañarán en estos días.

El descanso total y quizás un respiro en nuestra cesta de la compra es algo que podemos conseguir fácilmente con ciertos detalles que nos acompañarán en estas jornadas. Llega un giro importante que deberemos hacer y que los expertos recomiendan.

Vas a apagar este elemento del teléfono por las noches

Por las noches vas a apagar tu teléfono, con ese acceso a un WiFi del que puedes prescindir. La realidad es que lo tenemos encendido toda la noche, sin que haya un motivo de peso para que así sea. De hecho, la tendencia es a un cambio que debemos tener en consideración.

Hay dos motivos principales por lo que la gente, apaga el Wifi, en general para conservera este elemento del que podemos depender, sobre todo, si trabajamos en casa. Los expertos de Naturgy nos desmontan un mito.

Por un lado, mientras el router se mantiene conectado, está informando sobre la calidad de la conexión a la compañía que presta el servicio. Si lo desconectamos, la comunicación puede verse afectada.

Por otro lado, muchos de los procesos técnicos que hacen las empresas que prestan el servicio, como los de revisión o actualización, se hacen por las noches. Si el router está apagado, no pueden llevarse a cabo estas operaciones.

También debemos tener en cuenta que con este gesto no vamos a ahorrar mucho más dinero, sino quizás apenas se notará de esa factura de la luz que depende de otros factores:

De media, el consumo de los routers se sitúa entre 5 y 10 W. Si lo tenemos conectado todos los días, suponiendo un consumo máximo de 10 W, hacemos un consumo de 240 W.

Si lo apagamos durante 8 horas, ahorraremos 80 W al día, un total de 2,4 kWh al mes.

Por tanto, con un precio medio de la luz de 0,16 kWh, ahorraríamos 79 céntimos al mes en luz y 9,5 euros al año.

Cada euro cuenta, aunque hay algo más poderoso, el momento en el que sí que debes apagar este elemento de forma constante, tal y como nos explican: «El router está conectado todo el día y no hay posibilidad de que se quede en modo stand by. Es un caso especial y distinto al de la mayoría de los electrodomésticos de casa, que sí pueden quedarse en reposo y seguir consumiendo energía. Es lo que se conoce como consumo fantasma. En España, cada hogar consume unos 300 kWh de electricidad al año y entre el 7 y el 11 % corresponden al consumo fantasma, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), lo que supone unos 50 euros al año. Para asegurarte de que no dejas ningún aparato electrónico en modo stand by, puedes utilizar temporizadores, que los desconectarán de manera automática, o colocar regletas para desenchufar más de un dispositivo a la vez, ya que cuando dejas de utilizarlos, solo tienes que apretar un interruptor».