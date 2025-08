La OCU sentencia la mítica crema Nivea y aclara: «Su eficacia…»

La famosa lata azul de Nivea es algo que no puede faltar en muchas casas. Y en aquellas en las que no está presente, seguro que se conoce de sobras porque se ha tenido en tiempos pasados o todavía nuestra madre o nuestra abuela la compra en el supermercado. Una crema hidratante como ninguna otra y que no parece tener rival pero de la que la OCU tiene mucho que decir, ya que la ha analizado para que sepamos si realmente hidrata tanto como promete. Para ello, realizó una prueba sobre un grupo de personas y lo cierto es que parece que su fama es más que justifica.

Pero conozcamos al detalle este estudio que ha llevado a cabo la Organización de Consumidores y Usuarios al respecto de la crema Nivea. Una crema inventada por el químico Isaac Lifschütz en 1911 cuando fue capaz de crear la base de su fórmula al lograr una mezcla estable de agua y aceite. A partir de aquí se generó esta crema que como decimos, es algo que todos conocemos, que es a la que siempre recurrimos cuando queremos garantizar la hidratación de la piel y que tiene además ese olor tan inconfundible. Veamos qué ha revelado la OCU a raíz de su análisis y otros datos curiosos sobre este producto cosmético que tantos usan todavía en la actualidad y que seguro, que tú tienes en casa.

El análisis que la OCU ha hecho sobre la crema Nivea

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado un completo análisis de laboratorio, sobre los ingredientes que conforman la famosa crema Nivea, pero además también ha hecho un estudio en el que participaron una veintena de voluntarios, y que les ha servido para averiguar si realmente es tan hidratante como promete.

Para dicho estudio, los participantes se aplicaron la crema Nivea en uno de sus antebrazos. Lo hicieron tanto por la mañana como por la noche y en el otro antebrazo no aplicaron nada, de modo que después de dos semanas, los investigadores de la OCU pudieron evaluar la calidad de la piel sobre la que se aplicó la crema y también la que no recibió tratamiento alguno.

En concreto, evaluaron el nivel de hidratación en los antebrazos con el uso de un corneómetro, con el que se puede medir con precisión, cuál es la cantidad de humedad en la parte más superficial de nuestra epidermis.

Una vez recogidos los resultados, la OCU desvela que la lata azul de Nivea sirve para lo que promete, es decir, su eficacia para hidratar la piel es evidente pero tampoco quiso aclarar que no es algo excepcional. Es decir, es eficaz pero no por encima de otras opciones en el mercado. De todos modos, le otorga cuatro estrellas sobre cinco dado que junto al nivel de hidratación, los voluntarios tuvieron que evaluar la textura, la suavidad y algo que todos reconocieron al instante: su olor. Y con todo ello, los participantes quedaron en general contentos ya que tras ese uso de dos semanas, aseguraron que la piel se notaba más suave.

Muy densa pero de gran durabilidad

El único pero que tal vez le encontraron, fue que tras ser aplicada deja cierta sensación grasa. Algunas personas incluso hablaron de que resultaba demasiado «pesada» pero otros en cambio apreciaron esa densidad ya que es perfecta, dicen, para tratar la piel seca o para cuando hace más frío.

En cuanto a la duración del efecto hidratante, ahí sí que se puede decir que el estudio lo valora positivamente, dado que otra de las cosas que se han resaltado es que no se requiere estar reaplicando cada dos por tres. De este modo, podemos aplicarla sobre la piel y estar seguros que nos va a durar todo el día, sin necesidad de gastar de más, así que dentro de las cremas hidratantes resulta una opción a tener en cuenta si queremos ahorrar. De hecho, una sola lata te puede durar varias semanas.

El análisis de los ingredientes

En cuanto a los ingredientes, la OCU explica que si bien no cuenta con principios de última generación, su fórmula es clara, compuesta de agua, glicerina, alcoholes grasos, fragancia y el ingrediente estrella: la parafina líquida. Todo ello mezclado logra esa crema espesa y con ese olor que hace que te encante llevarla puesta.

La OCU resalta que la presencia de parafina es algo bueno, ya que este tipo de ingrediente es un oclusivo que permite que la humedad se retenga más tiempo en la piel, además de ser especialmente indicado para pieles secas, y zonas que requieren de más hidratación tal y como es el caso de los codos, las rodillas o los pies. Pero eso sí, esa misma parafina puede hacer que si tienes la piel grasa notes que la crema es algo pesada. Por ello, muchos considerarán poder tener mejor fórmulas que sean más ligeras.

Como ves, la crema Nivea debe su fama a su poder hidratante y tras el análisis de la OCU lo demuestra. Eso sí, con tanta oferta actualmente en el mercado, puede que haya quedado relegada a una fórmula algo densa, pero sabiendo que es eficaz y que su precio todavía es ajustado (ronda los 4 euros la lata de 250 ml) ¿no es mejor apostar por algo que conocemos desde hace tiempo?.