Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 2 al 8 de agosto de 2025

SUBE: Cayetana Álvarez de Toledo

Diputada del PP, adonde llegó desde el periodismo, a quien la izquierda intenta descalificar, primero por sus opiniones y segundo, por ser «hija de marqués» como reconoció en aquel famoso debate con Pablo Iglesias en el que, «aunque siempre mido cada palabra que digo por lo que no me ido nunca de la lengua”, sí se le fue aquel día cuando le dijo textualmente: «Yo seré hija de un marqués, pero usted es hijo de un terrorista». No solamente es hija de quien dijo ser sino también la titular del marquesado de Casa Fuerte.

A lo peor, a Cayetana no le gusta reconocer que antes, para algunos, el hecho de tener un título nobiliario implicaba diferencia social. Pero hoy, en plena democracia, no existe diferencia legal con respecto al resto de personas, ni otorga privilegio alguno. ¿Sabe Cayetana cuántos títulos de marqués hay en España? Exactamente 1.185. Y la titular más significativa y famosa, aunque nunca ha presumido de ello, es Esther Koplowitz, ilustre empresaria quien además es marquesa por partida doble: marquesa de Casa Peñalver y marquesa de Campo Florido. Me imagino que Cayetana, que es española y también argentina por haber vivido en Buenos Aires cuando sólo contaba siete años, sabrá que en Argentina los títulos nobiliarios fueron abolidos el 12 de marzo de 1813, cuando la Asamblea General Constituyente aceptó oficialmente la República. Y en México, el 2 de mayo de 1826 fueron abolidos y desde 1917 el Estado prohíbe reconocerlos. En Chile se decretó la abolición de todos los títulos de nobleza y destrucción de los escudos de armas en las fachadas, el 22 de marzo de 1817. En El Salvador, en 1824. En Perú, a pesar de haber sido durante más de 200 años el Virreinato más grande de Sudamérica y el país que mas títulos tenía, Simón Bolívar abolió todos los títulos nobiliarios el 11 de noviembre de 1823.

Cierto es que nuestra protagonista, por encima de su título de nobleza, siempre será conocida y recordada, como la duquesa de Alba, por llamarse ¡¡¡Cayetana!!!

SUBE: Antonio Banderas

El malagueño Antonio Domínguez, conocido mundialmente por Antonio Banderas, que este domingo cumple 65 años, Oscar de Hollywood al mejor actor de reparto por la película Philadelphia, Premio al Mejor Actor del Festival de Cannes, Premio Goya, Palma de Oro, ha anunciado con orgullo de padre la boda de Stella del Carmen, «la niña de mis ojos», nacida en Marbella el 24 de septiembre de 1996, fruto de su matrimonio con la actriz norteamericana Melanie Griffith, de quien se divorció hace diez años. La vida sentimental de Banderas está ligada hoy a Nicole Kimpel. «Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos mas felices de mi vida». La ceremonia se celebrará en Málaga.

SUBE: Rafa Nadal

El Rafa Nadal Museum ha recibido a lo largo de los últimos 12 meses a más de 100.000 visitantes, lo que supone una cifra récord desde su creación hace casi nueve años. Tras la retirada del ganador de 22 Grand Slams el pasado mes de noviembre, el simbólico lugar ha incorporado algunos espacios que «han supuesto un gran aliciente para que los visitantes puedan disfrutar de su carrera y de sus valores a través de un emotivo viaje en el tiempo». Así, uno de los puntos más valorados por los visitantes es la nueva zona dedicada a Roland Garros, torneo que ganó en 14 ocasiones.

BAJA: Príncipe Andrés

Duque de York, el príncipe hijo de la reina Isabel II de Gran Bretaña y hermano del actual soberano Carlos III, considerado durante un tiempo «heredero de repuesto», como noveno en la línea de sucesión, héroe de guerra condecorado, príncipe playboy y embajador internacional de la Casa Real británica. Todo esto parece haber quedado atrás para convertirse en un depredador sexual. Según revelan los documentos del tribunal federal de EEUU que sigue el caso, la demanda presentada por Virginia Roberts Giuffre, una supuesta víctima del agresor sexual y pedófilo Jeffrey Epstein, reconoce que el hijo de la reina Isabel la agredió sexualmente cuando era menor de edad y participó en una fiesta con prostitutas muy jóvenes. En 2015, la joven ya presentó una demanda contra él en la corte de Florida que fue desestimada. Este escándalo ha coincidido con la publicación de un libro en el que se describe a Andrés como obsceno y adicto al sexo y un depredador sexual que se ha acostado con más de mil mujeres. Emma Gruenbaum, masajista del Wentworth Golf Club, que Andrés solía frecuentar con asiduidad, comenta que siempre insistía en estar desnudo envuelto en su propia toalla y entablar conversaciones de índole sexual. «No para de hablar de sexo anal. Es un incordio constante desde el principio». El ascenso y caída de la Casa York, el libro sobre Randy Andy (Andrés el cachondo), se publicará el 14 de agosto y promete ser una bomba periodística.