¿Qué ha pasado para que Taqa haya decidido abortar la OPA sobre Naturgy y cómo afecta esto a Telefónica o a Talgo? ¿Es un problema de un acuerdo sobre el precio con los grandes fondos, un problema de control de Fainé en Naturgy, o con el Gobierno de España?

Taqa y Criteria han anunciado que no hay acuerdo. No hay OPA en Naturgy y, por lo tanto, quienes querían vender no lo harán. La explicación que hasta el momento llega es que no ha habido acuerdo por el precio, y que Taqa no estaba dispuesto a pagar lo que pedían GIP y CVC.

Dicen las malas lenguas que Isidro Fainé, presidente del brazo inversor de La Caixa -CriteriaCaixa-, no quería ceder tampoco buena parte del control a Taqa, y que entre lo uno y lo otro la operación se ha ido al traste. Los de Abu Dabi no quieren empezar su andadura en Naturgy con lío, y se retiran.

Pero todo esto ha desatado una serie de ventas por parte de Caixabank y CriteriaCaixa que resultan, cuando menos, extrañas.

Criteria y el Gobierno tienen un ‘pacto’ no escrito por el que se ayudaban mutuamente. Fainé quería cambiar el accionariado de Naturgy y que CVC y GIP salieran, y necesitaba el ‘ok’ del Gobierno para la entrada de Taqa. Por parte del Ejecutivo no había problema si, como contraprestación, La Caixa -a través de Criteria- elevaba su participación en Telefónica y le echaba también una mano en Talgo.

Tanto sobre Telefónica como sobre Talgo se ciernen sendas OPAS extranjeras, y el Gobierno no quiere ceder el control de la mayor operadora española a los saudíes -STC- ni de Talgo a Hungría. Pero tiene pocas excusas para negarse en Talgo -no es estratégica- y ya ha realizado un movimiento en Telefónica elevando la participación de la SEPI al 10%. Pero a ese 10% no es suficiente porque STC también tiene un 10%. Evitar que la ‘españolidad’ de Telefónica se vea afectada pasa porque Criteria eleve su participación al 10% también, y vote junto al Gobierno cuando sea necesario.

Criteria estaba dispuesto a ese movimiento. Cuenta ya con un 5%, al que se sumaba un 2,5% que tenía Caixabank y que todos entendíamos que iría a parar a la propia Criteria. Pero se han desecho de esa participación por lo que, en lugar de sumar un 7,5%, ahora solo hay un 5%. Además, Criteria no estaba especialmente satisfecha con las negociaciones con los húngaros de cara a hacerse con Talgo de forma conjunta.

Vuelven ahora todas las dudas sobre la defensa de la ‘españolidad’ en Talgo y en Telefónica. Desde Criteria no se han pronunciado al respecto, ni en un sentido ni en otro.