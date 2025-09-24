Ministerio de Igualdad: cuando ser mujer se convierte en un peligro

El asunto de las pulseras antimaltrato que pusieron en peligro, por su ineficacia manifiesta, la vida de miles de mujeres se complica cada día que pasa ante el cúmulo de mentiras palmarias de un Ejecutivo que en lugar de rendirse a la evidencia y pedir perdón ha decidido emprender una absurda huida hacia adelante bajo el manido argumento de que todo es un «bulo» de la «extrema derecha».

OKDIARIO fue el primero en denunciar los hechos y desde entonces, hace ya una semana, se acumulan las pruebas que desmontan la estrategia de un Ejecutivo que sigue insistiendo en que, salvo algún problema técnico concreto, todo funcionó con normalidad, pese al testimonio de víctimas, jueces y distintos organismos que acusan a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de mentir.

Porque lo más indecente es que por ahorrarse cuatro perras el Gobierno cambió las pulseras, apostando por las de peor calidad, que dieron y siguen dando problemas hasta comprometer seriamente la integridad de las mujeres. Eso, sin contar que el cambio de contrato conllevó una migración de datos que provocó un vacío informático que ha impedido que los tribunales pudieran dar respuesta a cientos de denuncias de quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

OKDIARIO ofrece hoy una nutrida representación de sentencias de distintas Audiencias provinciales que apuntan directamente a fallos técnicos de carácter grave en las pulseras, mientras que da cuenta de que en la última reunión del Pacto Contra la Violencia de Género el Gobierno apuntaba a los fallos en los dispositivos, desmintiéndose a sí mismo al reconocer la existencia de problemas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se encuentra en una situación políticamente imposible que no tiene otra salida que la dimisión. No tanto por lo ocurrido, que en gran parte es responsabilidad del anterior equipo de Irene Montero, sino porque desde que estalló el asunto desvelado por este periódico no ha hecho otra cosa que mentir de forma indecorosa pese al aluvión de pruebas y testimonios que la han dejado en evidencia. Y lo peor es que siguen subidos a lomo del embuste. La conclusión es que nunca como con este Gobierno las mujeres han estado más en peligro. Ministerio de Igualdad: del sólo sí es sí a la chapuza de las pulseras.