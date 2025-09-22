Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha mandado un mensaje a Ana Redondo, ministra de Igualdad, tras el escándalo de las pulseras antimaltrato desvelado en exclusiva por este periódico. «Redondo reúne en su persona los peores vicios y las peores costumbres del sanchismo: es mentirosa, compulsiva y enfermizamente mentirosa. Y además de todo eso, emplea con total y absoluta habitualidad esa táctica sanchista muy colegial, de echarle siempre la culpa a los demás de todos sus males. Y por si fuera poco, tiene pinta de ser como su jefe, muy mala gente», ha señalado Inda, después de que la ministra de Igualdad dijera que la información publicada por OKDIARIO era un «bulo».

«Ana Redondo dice que es un bulo la exclusiva que publicó OKDIARIO la semana pasada sobre las pulseras antimaltrato, las pulseras que llevan los maltratadores y sus víctimas para evitar que reincidan», ha recordado el director de este periódico. La ministra de Igualdad además asegura que es otro bulo la noticia también desvelada en exclusiva por OKDIARIO de que «todo el historial de los maltratadores previo a marzo de 2024 se ha perdido. Lo tiene una empresa israelí que se niega a desencriptarlos», tal y como señala Inda.

El director de OKDIARIO retrata también a Redondo, que este lunes ha presumido de que «ninguna mujer ha sido asesinada» a consecuencia de los fallos en las pulseras. «Hoy Ana Redondo ha demostrado que es muy mala gente al decir que ha habido muy pocas incidencias, que es todo un bulo, y ha señalado que ninguna mujer ha muerto pese a los mínimos fallos de las pulseras», cuenta Eduardo Inda.

«Tendría gracia que tuviéramos que darle las gracias a esta incompetente, a esta chapucera, porque no haya muerto ninguna mujer. Sólo faltaba. Es que entonces te tendrías que haber ido a tu casa en el segundo número uno. Lo que no sé es a que esperas, querida ministra, para dimitir, por mentirosa, por mala gestora y por mala persona», termina el director de OKDIARIO.