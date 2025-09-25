El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, critica la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar el buque de guerra Furor para escoltar a la flotilla pro-Gaza compuesta por 51 embarcaciones. «Nuestros impuestos no están para que la Armada escolte a unos piojosos que se meten en zona de guerra», declara Inda, quien considera que quienes deciden adentrarse voluntariamente en una zona de conflicto armado deben «arrostrar las consecuencias» de sus actos.

Inda denuncia que los participantes de la flotilla se han «pasado unas largas vacaciones en las Islas Baleares, donde han estado de fiesta todos los días» antes de partir hacia Gaza, y cuestiona que el contribuyente español tenga que financiar la protección de «las locuras, las demencias o las frivolidades de esta gentuza».

Inda también señala una aparente contradicción: el buque Furor que escolta la flotilla monta cañones de fabricación israelí, lo que califica como una de «las incoherencias de toda esta chusma, empezando por el jefe de la chusma, que no es otro que Pedro Sánchez».

Para el director de OKDIARIO, la decisión del Ejecutivo socialista de proteger con medios militares a quienes voluntariamente se dirigen hacia una zona de guerra representa un uso irresponsable de los recursos públicos. «Si ellos quieren ir a zona de guerra y les cae una bomba, es su problema. Pero desde luego no es algo que tengamos que evitar con cargo a nuestros impuestos», sentencia.