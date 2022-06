Se acaban los adjetivos para describir la mayoría absoluta, descomunal y brutal que ha conseguido Juanma Moreno en Andalucía este 19-J. Una victoria que, para Eduardo Inda, «pone a Alberto Núñez Feijóo en el camino directo a la Moncloa». Pero la clave está, para el director de OKDIARIO, en que «este es el triunfo de la moderación, de una derecha centrada y razonable, y sobre todo, de buena gente como Moreno y Bendodo».

«Lo que le han dado los andaluces a Juanma Moreno es el aval para estar cuatro o veinte años más, eso va a depender de él. El reto que tiene es que Andalucía no la conozca, como diría Alfonso Guerra, ni la madre que la parió, que la convierta en la California de Europa, que acabe con las políticas clientelares, con la corrupción, con todas las mandangas de 40 años de socialismo», explica Inda. «Por eso le digo a Juanma Moreno una frase ya manida pero no por ello menos pertinente: no nos falles», sentencia.