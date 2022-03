La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que mantenía abiertas sobre la fortuna del Rey emérito Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. Para Eduardo Inda, este archivo no es más que «la crónica de una vergüenza anunciada» y, por tanto, no le ha sorprendido. «Sabíamos lo que le iba a pasar al Rey Juan Carlos porque lo dijo la propia Fiscalía sin haber cerrado la investigación, lo cual es una cosa de locos», recuerda. Y afirma: «Es evidente que había delitos y si el justiciable no fuera Juan Carlos I estaría imputadísimo».

El archivo llega en forma de dos decretos (el 40/2020 y el 44/2020) firmados por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien tomó el relevo de las pesquisas después del fallecimiento de quien fuera teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. El director de OKDIARIO, entrevistado en laSexta, no tiene dudas de que «este señor [Juan Carlos I] tenía cuentas en paraísos fiscales, cobraba comisiones ilegales y había defraudado a Hacienda de forma notable».

Para Inda, este archivo «es una burla a todos los contribuyentes que pagan sus impuestos», no sin advertir de que «no van a poder evitar que sigan saliendo más escándalos de las corruptelas de Juan Carlos I».