Eduardo Inda, director de OKDIARIO, señala a Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, después de que éste haya decidido prohibir la concentración organizada por Vox ante el centro de menas de Hortaleza, donde el pasado fin de semana se produjo la brutal violación a una niña de 14 años por parte de un marroquí de 17. «Ese personaje al que Federico Jiménez Losantos ha apodado con muchísima gracia como Paquirrín, es un ser nauseabundo. Es una persona repugnante», dice el director de este diario.

«¿Y por qué es nauseabundo y repugnante?», pregunta Inda. «Pues simple y llanamente porque hace dos años dijo que Bildu, es decir ETA, había hecho más por España que los patriotas de pulsera», explica el director de OKDIARIO. Inda retrata al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, «que ha prohibido la manifestación de Vox frente al centro de menas de Hortaleza, el centro de menas más peligroso y más conflictivo de España». «Debe ser que el patriotismo consiste en asesinar a 856 españoles», señala el periodista.

Inda recuerda que la brutal violación se produjo justo al lado del centro de menas de Hortaleza, cuando «un mena marroquí de 17 años violó a una niña española de 14». El director de este diario apunta a Francisco Martín, un «personaje» que «no sólo es un filoetarra, sino que además es un fascista». «Porque un fascista es aquel que prohíbe la libertad de expresión bajo la excusa repugnante y fascista del delito de odio», explica. Además, insiste en que esta manifestación iba a ser pacífica, «como todas las de Vox».

Por último, Eduardo Inda acaba con un mensaje para el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid: «Querido Paquirrín, vas a durar poco tiempo en el cargo, pero el tiempo que dures vamos a seguir llamándote lo que eres: Fascista y filoetarra».