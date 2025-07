Al cumplir ¡¡¡93 años!!! ya no se teme al futuro

Acabo de cumplir… ¡¡¡93 años!!! vividos tan intensamente que, como el Tenorio, puedo decir aquello de «a los palacios subí y a las minas bajé», literalmente hablando. Porque, a lo largo de todos estos años, he tenido la suerte de ser recibido en las casas reales de todo el mundo. También de trabajar como minero ayudante de picador a 500 metros de profundidad en las Hulleras de Sabero, en León. Y, como don Juan, en todas partes dejé buen recuerdo de mí.

De todas formas, la vida, aunque se vivan 93 años, es tan corta que no da para mucho más. Además, yo no vivo mi vida, la escribo. Tengo que reconocer con Amiel ¡qué difícil es vivir!, ¡oh, fatigado corazón mío!

Aunque cada hombre, cada vida, hace su destino. Por eso me he esforzado, en todos estos años, en vivir lo más intensamente, intentando, siempre o casi siempre, tender puentes sobre los ríos que han pasado bajo mis pies. Sin embargo, no pretendo mojar mi pluma en un tintero, sino en la vida, en mi propia existencia.

Decía Esquilo que ningún mortal atraviesa intacto la vida sin pagar por ello. ¡Vive Dios que, como verá el lector, yo he pagado incluso más de lo que debía! Incluso con la muerte de Isabel, mi muy amada y única hija. Aunque no me he arrepentido ¡jamás! del pasado. Tampoco me aburro del presente y, para lo que me queda de vida, ya no temo el futuro. Siempre pensé que la vida es una anécdota. Lo pensaba antes, pero después de haber vivido 93 años, ahora lo sé. Además, vivir tan largo tiempo te permite sobrevivir a muchos seres amados pero también a seres odiosos y odiados.

Cuando me dispongo a escribir esta columna, sé que el experimento es peligroso y el juicio difícil. Siempre he dicho que valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Pero debemos distinguir entre hablar para engañar y callar para mantener la reserva, porque ya se sabe lo que decía Eurípides: «Habla si tienes palabras más fuertes que el silencio o bien guarda silencio».

Sé por experiencia que es muy difícil decir la verdad exacta. Pero, a mi edad, independientemente de que los años enseñan que sólo la verdad es maravillosa, no tengo ningún motivo para ser falso, para mentir por ejemplo… sobre el Rey Juan Carlos, el general Franco, el rey Carlos Gustavo de Suecia, Adolfo Suárez, Felipe González, Julio Iglesias, el Sah de Irán, Farah Diba, el rey Husein de Jordania, Grace de Mónaco, Fabiola, Eva Sannum, Onassis, Felipe de Edimburgo, Felipe VI, entre otros, y ¡por supuesto!… Letizia, porque según ella: «Aquí estamos a lo que estamos. Esto no es un rollo de amor», como se justificó para firmar las capitulaciones matrimoniales de su matrimonio con Felipe.

La mayoría de las historias que se conocen de todos estos personajes que he conocido, e incluso tratado, están plagadas, en el mejor de los casos, de inexactitudes e interpretaciones erróneas, malos entendidos y, en el peor, de historias mendaces, engañosas o totalmente falsas. La verdad verdadera, como la religión verdadera, no tiene más que dos enemigos: el demasiado y el poco. Y lo real es el primer paso hacia la verdad. Verdad que hay que difundirla poco a poco, una gota aquí, una gota allá.

Una simple anécdota referida a las características sexuales puede retratar más a un famoso que toda su biografía. Sé por experiencia que es muy difícil decir la verdad exacta. Pero, a mi edad, a mis 93 años, perdonen que sea tan reiterativo, independientemente de que me han enseñado que sólo la verdad es maravillosa, no tengo ningún motivo para ser falso, para mentir. Séneca decía que el lenguaje de la verdad es simple. Y desvergonzado. Y, como escribía el filósofo, «tienes que afrontar la verdad y luego hacer lo necesario para tu propia paz».

Pero, a diferencia de Paco León con 50, no tengo prisa por hacer cosas que ya no voy a tener tiempo de hacer. Sigo viviendo con ilusión y, lógicamente, sin futuro.

Chsss…

