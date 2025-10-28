Que la fiesta te acompañe a cualquier parte con este mini altavoz de JBL que está rebajado a 39 € (antes 49 €)

¿Buscando un altavoz que te puedas llevar a todas partes y ofrezca un buen sonido? Deja de buscar, porque el Minialtavoz inalámbrico JBL Go 4 ofrece eso y mucho más. Con un diseño que cabe en la palma de la mano y un peso de 190 gramos, este altavoz brinda un sonido de lo más equilibrado y potente, con posibilidad de conectarse a cualquier aparato por Bluetooth, incluso otros altavoces, ahora puede ser tuyo por solo 39 €.

El altavoz portátil ideal para días en el campo o la playa, incluso para el jardín o la terraza. Con él te puedes llevar la música a donde quieras, y con la calidad que te mereces.

Por qué lo recomendamos

Calidad de sonido profesional, con graves potentes y muy nítidos sin distorsiones.

Con una sola carga, ofrecen hasta 7 horas de música ininterrumpida. Se carga en solo 3 horas.

Diseño resistente al agua y perfecto para la playa, la montaña o la piscina.

Pesa solo 190 gramos y se puede conectar a otros altavoces para dar sonido envolvente.

Comprar en Fnac por ( 49,90 € ) 39,90 €

Minialtavoz inalámbrico JBL Go 4

Dicen que el tamaño no importa, y el Minialtavoz inalámbrico JBL Go 4 es la mejor prueba de ello. A pesar de ser tan pequeño, tiene una potencia de 4,2 W y abarca hasta 20 kHz gracias a la tecnología que lleva dentro. Brinda un sonido de lo más equilibrado y potente, perfecto para montar una fiesta donde quieras, y además se puede conectar a otros altavoces con la tecnología JBL Auracast para conseguir un ambiente sonoro totalmente envolvente. Por otra parte, su tecnología Bluetooth 5.3 garantiza una conexión estable, de largo alcance y sin apenas retardo, su batería aguanta hasta 7 horas de uso ininterrumpido y su diseño es tan compacto que lo puedes llevar en el bolsillo. Es toda una caja de sorpresas.

Ideal si tienes un jardín o patio y quieres tener un hilo musical, o si eres de esas personas que lleva la fiesta en las venas y necesita música en todas partes. Es un altavoz pequeño, potente y muy versátil.

Esto opinan quienes lo tienen

Los usuarios están encantados con este altavoz portátil por la potencia y calidad del sonido que ofrece para lo compacto que es. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

«Pertenece a la mejor marca para mí de altavoces portátiles, que es JBL. Muy compacto y ligero, suena muy bien.»

«Me ha sorprendido muchísimo. A pesar de su tamaño compacto, ofrece un sonido claro, potente y con buenos bajos.»

«Desde que lo probé, me ha sorprendido lo bien que suena para su tamaño. El sonido es claro, equilibrado y sorprendentemente potente.»

