El lavavajillas con el que te olvidarás de lavar cubiertos y platos a mano está de ofertón a solo 229 € en Worten

Lavar los cubiertos y los platos a mano es la tradición, y algo de lo que vas a poder olvidarte por fin. Worten está celebrando su Black Friday y, entre sus ofertas, está el Lavavajillas Kubo. Un lavavajillas con una relación calidad/precio redonda con el que podrás tenerlo todo limpio en solo 30 minutos y que, además, está rebajado de casi 350 € a 229 €, o incluso menos con el cupón WORTEN10. Es todo un chollazo.

Uno además pensado para cualquier tipo de hogar. Si buscas un lavavajillas sin parafernalias tecnológicas, pero que cumpla bien con la limpieza, es este. Va perfecto en cualquier cocina.

Por qué la recomendamos

Solo gasta 11 litros de agua por ciclo, es muy eficiente.

Tiene soporte para 12 cubiertos, ideal para familias o parejas que cocinan a diario.

Cuenta con 5 programas, incluido uno que solo necesita 30 minutos.

Seca usando calor residual, lo que es más natural, silencioso y económico.

Comprar en Worten por ( 349,99 € ) 229,99 €

Lavavajillas Kubo

La mayoría de lavavajillas básicos recortan funciones clave para ser más baratos, pero el Lavavajillas Kubo no. No tiene sensores complejos ni conectividad inalámbrica moderna, pero precisamente lo hace para centrarse en mejorar la limpieza a un coste mínimo. Lava bien, rápido y consumiendo lo justo. De hecho, tiene un programa corto de 30 minutos que es una maravilla cuando falta tiempo y controla muchísimo el gasto de agua para reducir la factura. Además, su interior está pensado para hacer una carga rápida y cómoda. Todo en él está pensado para agilizar la rutina diaria con tu vajilla.

Es perfecto tanto si vives en pareja como si vivís en familia. Tiene un tamaño de 60 cm con el que encaja en cualquier tipo de cocina y además hace el ruido justo al trabajar. Perfecto para olvidarte de lavar cubiertos y platos a mano.

Esto opinan quienes lo tienen

La relación calidad/precio de este lavavajillas es lo que más gusta a quienes lo tienen, y el poco ruido que hace al limpiar. Aquí puedes leer algunas reseñas de usuarios que hemos recopilado:

«Calidad precio de lo mejor que he visto. Cumple su misión.»

«Cumple perfectamente su función. Sencillo y efectivo. Muy contentos con la compra.»

«Es fácil de manejar, limpia bien (incluso las copas quedan brillantes) y es muy silencioso.»

Junto a la rebaja, Worten también ofrece entrega con instalación a domicilio, recogida y reciclaje de tu antiguo lavavajillas y 100 días de devolución gratuita. Aprovecha, cómpralo ya y lo recibirás en un máximo de 2 días laborables.

