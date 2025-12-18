Tres planes con niños para hacer durante las fiestas

Tres planes para la recta final del año y las celebraciones navideñas que se presentan como una oportunidad perfecta para el ocio familiar en Madrid. Combinando experiencias inmersivas, deporte y fantasía. Desde laberintos en un «bosque mágico» hasta la emoción de las carreras en el hipódromo.

The Magic Forest

The Magic Forest, un centro de ocio diseñado para desatar la imaginación de niños y niñas de 4 a 12 años. Ubicado en Kinépolis, es un espacio de más de mil metros cuadrados que ofrece una experiencia de aventura inolvidable, así como una alternativa de ocio activo, perfecta para el invierno. La propuesta no solo ofrece entretenimiento, sino que también un área de restauración para que los mayores descansen y tomen algo mientras los más pequeños se adentran en su aventura mágica.

El ‘Family Day’ del Hipódromo de la Zarzuela

Para aquellos que buscan un plan diferente para cerrar el año, el Hipódromo de la Zarzuela prepara su tradicional evento navideño. Bajo el nombre de ‘Family Day’, el encuentro se celebrará el 28 de diciembre y está pensado para combinar la emoción de las carreras con la magia propia de las fiestas en un entorno natural y tranquilo. La invitación está extendida a familias con ganas de vivir una Navidad distinta, en la que la emoción de la competición se mezcla con el ambiente festivo.

Los organizadores han diseñado una jornada completa con propuestas para que ningún miembro de la familia se aburra. A lo largo del día, el programa incluirá una variada agenda de entretenimiento infantil, que probablemente contenga juegos, espectáculos y talleres creativos. El objetivo es ofrecer una experiencia completa: mientras que los niños se divierten con las actividades pensadas para ellos, los adultos pueden disfrutar del entorno, la hostelería y, por supuesto, de la emoción propia de las carreras de caballos.

La fantasía navideña en Parque Warner

Finalmente, el último de estos tres planes es el icónico Parque Warner de Madrid que llega para transformarse una vez más para sumergir a sus visitantes en un territorio casi paralelo, donde la Navidad entra sin pedir permiso y se convierte en protagonista. El recinto temático madrileño extiende su campaña festiva hasta el 5 de enero de 2026.

Los visitantes del parque pueden esperar ser testigos de una transformación ambiental completa: nieve artificial, luces que se encienden al anochecer creando una atmósfera mágica y un ambiente general que mezcla la música, los colores vivos y un cierto aire de película. Esta ambientación navideña especial se complementa con los espectáculos temáticos que el parque prepara cada año, utilizando sus personajes icónicos para crear shows únicos.

La intención es proporcionar un plan de ocio para toda la familia, por ello estos tres planes que son desde parques temáticos mágicos hasta un día entero en el hipodrómo, todos son una opción perfecta para la familia en esta temporada de fiestas.