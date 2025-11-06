Ocio familiar en Madrid: 4 planes que combinan experiencias, deportes...

El ocio familiar en Madrid se enriquece con la llegada de experiencias que combinan el aprendizaje con la diversión. Desde laboratorios experimentales para los más pequeños hasta inmersiones en mundos fantásticos y un templo para los amantes del fútbol, ofreciendo alternativas para visitantes de todas las edades.

Chaos Lab

A partir del 7 de noviembre, el Centro Comercial Islazul se convierte en el epicentro de la ciencia divertida con la apertura de Chaos Lab, una iniciativa que busca fomentar el interés por la ciencia de una manera divertida y participativa a través de experiencias sensoriales, de esta manera, los visitantes tendrán la oportunidad de realizar experimentos, resolver desafíos científicos y trabajar en equipo. Todo esto pensado para que los peques desde los 4 años puedan disfrutar de la actividad, acompañados por sus familias. La experiencia se enmarca dentro de una tendencia creciente de ocio educativo que combina: diversión, aprendizaje y participación para promover la curiosidad en los más jóvenes en un entorno seguro y accesible.

Avatar: The Experience

Tras el éxito en Asia, «Avatar: The Experience» aterriza por primera vez en Europa, eligiendo el Espacio Delicias de Madrid como puerta de entrada al mundo de Pandora. Los aficionados al universo creado por James Cameron podrán sumergirse en nueve zonas temáticas que prometen una vivencia que va más allá de la simple observación de escenarios visuales.

El Museo de Ciencias Naturales

El Museo de Ciencias Naturales de Madrid es un pilar fundamental en la divulgación de disciplinas. La organización del museo ha puesto un énfasis especial en acercar la ciencia a los más pequeños, y para ello tienen una variedad de ofertas de planes específicamente pensados para el público infantil. Entre las actividades destacan las originales acampadas nocturnas dentro del museo, talleres de dinosaurios y programas extraescolares que se extienden durante todo el curso.

LEGENDS: El Templo del Fútbol Mundial

Para los amantes del fútbol, Madrid ofrece una propuesta especialemente para ellos: LEGENDS, The Home of Football. Situado en un espectacular edificio de siete plantas junto a la Puerta del Sol.

LEGENDS alberga una de las colecciones más completas del mundo, con más de 600 objetos originales utilizados en partidos, incluyendo camisetas históricas, balones, botas y trofeos de leyendas como Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, Iniesta y Zidane. El recorrido a través de las siete plantas es un viaje por la historia del fútbol mundial, desde sus orígenes hasta las competiciones más importantes, pasando por ligas, equipos emblemáticos y el fútbol femenino.

Es un museo que incluye experiencias inmersivas, un cine 4D y zonas de realidad virtual y áreas interactivas. Los visitantes pueden pasear libremente por este espacio único para visitar toda la historia futbolística.

Por tanto, con estos planes podemos decir que Madrid refuerza su oferta de ocio familiar con propuestas que buscan estimular la curiosidad y el aprendizaje a través de la inmersión y la diversión, satisfaciendo tanto la necesidad de diversión familiar como el interés por la cultura, la ciencia y el deporte.