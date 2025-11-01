“Jazz Madrid en Vivo” convierte las salas en el corazón del swing

Durante todo noviembre, Madrid late al compás del jazz. El ciclo “Jazz con Sabor a Club 25”, incluido dentro del Festival Internacional JazzMadrid y organizado por la asociación Madrid en Vivo, homenajea al histórico Café Central y recupera la esencia del club como punto de encuentro entre músicos y público. Treinta días en los que la ciudad se transforma en un gran escenario con una misma intención: vivir el jazz de cerca, sin artificios, en su formato más puro y emocional.

Un tributo al club como alma del jazz

El ciclo “Jazz con Sabor a Club 25” nace con la idea de devolver al jazz su lugar natural. Antes de llenar teatros y festivales, este género nació en clubes pequeños, donde los músicos improvisaban frente a unas cuantas mesas y una luz tenue. Esa es la atmósfera que se recupera este noviembre en Madrid, donde las salas de la capital se unen para rendir homenaje al mítico Café Central, uno de los grandes templos del jazz en España.

Aquí, el sonido no se separa del público. El músico toca tan cerca que se escucha el roce de los dedos sobre el instrumento. Cada nota se convierte en diálogo, en complicidad. Ese espíritu es el que busca recuperar este homenaje, que demuestra que el jazz no solo se escucha, sino que se vive.

Treinta días de música en toda la ciudad

Durante todo el mes, una veintena de locales se suman a esta iniciativa que inunda Madrid. Espacios tan reconocidos como “Café Berlín”, “Tempo Audiophile Club”, “Maravillas Club” o “Rincón del Arte Nuevo” abrirán sus puertas a conciertos diarios. En cada sala se respirará un ambiente distinto, pero con el mismo objetivo: que la música suene tan cerca que no haya barreras entre el artista y el espectador.

Este recorrido musical invita a moverse por distintos barrios de la ciudad y a descubrir distintas salas. Así, el jazz conecta Lavapiés con Malasaña, Chueca o Chamberí. Cada noche ofrecerá una propuesta diferente, desde el jazz clásico hasta las fusiones más actuales, pasando por el soul, el blues y el swing.

Un cartel lleno de talento

La programación del ciclo destaca por su variedad. Figuras como Leo Minax, acompañado por Germán Kucich, inaugurarán una serie de conciertos que recorrerán todas las facetas del jazz contemporáneo. También pasarán por el ciclo el quinteto Vistel Brothers, el Joan Fort & Lluc Casares Organ Quartet o el grupo internacional Nick Hempton Quintet.

Cada formación aporta una visión distinta del género, desde el lirismo de los estándares clásicos hasta la energía de las fusiones más modernas. El público encontrará propuestas para todos los gustos: conciertos íntimos, sesiones instrumentales o noches de improvisación en formato jam session. El jazz se convierte aquí en un punto de encuentro entre generaciones, estilos y acentos.

Una forma diferente de disfrutar la música

Asistir a “Jazz Madrid en Vivo” no es solo escuchar buena música. Los conciertos en salas pequeñas ofrecen la cercanía que se pierde en los grandes auditorios. El público siente el ritmo, observa los gestos, respira el ambiente. El jazz adquiere una dimensión casi personal, porque cada actuación es única y efímera.

Además, el ciclo propone un recorrido por la historia cultural de Madrid a través de sus locales. Algunos de ellos llevan décadas apostando por la música en directo; otros son espacios nuevos que buscan abrirse camino en la escena. Todos comparten una misma intención: mantener viva la tradición del club.

Madrid, ciudad de jazz

Con este evento, Madrid confirma su papel como una de las grandes capitales del jazz europeo. «Jazz con Sabor a Club 25» no solo ofrece conciertos, sino que también opta por una manera de vivir la cultura más auténtica, más humana y más cercana. La ciudad rememora que el jazz fue creado para ser compartido y que su poder se encuentra en esa conexión entre el público y los músicos.

Las noches de noviembre en Madrid suenan a trompeta, contrabajo y voz rasgada. El jazz demuestra en cada acorde que continúa con tanta vitalidad como siempre.

Para seguir descubriendo más planes que hacer por Madrid, haz click aquí.