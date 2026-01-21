Suena cruel, pero la ciencia lo avala: en Islandia lanzan aves desde los acantilados para evitar su extinción

Vecinos y voluntarios se acercan a los acantilados de Islandia con pequeñas aves marinas en sus manos y las arrojan al vacío. Esta imagen puede generar rechazo inmediato, pero detrás de este gesto existe una explicación científica sólida y una tradición profundamente ligada a la conservación ambiental.

Se trata de una acción clave para proteger a los frailecillos atlánticos, una especie emblemática cuya supervivencia está seriamente amenazada.

Lejos de ser un acto cruel, este lanzamiento controlado forma parte de un sistema de rescate que busca corregir los efectos de la actividad humana sobre el comportamiento natural de estas aves.

Por qué en Islandia lanzan aves desde los acantilados para salvarlas

Islandia concentra una parte fundamental de la población mundial de frailecillos atlánticos.

El problema surge cuando las crías abandonan sus nidos subterráneos por primera vez. Estos juveniles, conocidos como pufflings, deberían guiarse por la luz de la luna para llegar al mar, pero la contaminación lumínica de pueblos y puertos altera ese instinto.

No obstante, las luces artificiales desorientan a las aves, que terminan varadas en calles, jardines o zonas industriales, incapaces de volar y expuestas a atropellos o depredadores.

Por ello, el lanzamiento desde los acantilados no es un castigo, sino una forma de devolverlas a su ruta natural hacia el océano, donde iniciarán una migración de varios meses.

El biólogo islandés Erpur Snær Hansen ha señalado en BioGuía que la pérdida de una sola generación puede acelerar de forma crítica el riesgo de extinción, especialmente en una especie que ha sufrido un descenso poblacional muy acusado en las últimas décadas.

El rescate de frailecillos en Islandia: una tradición comunitaria clave

Ante esta amenaza, la respuesta en regiones como las islas Vestman ha sido colectiva. Cada año se organizan patrullas nocturnas formadas por vecinos, familias y niños, que recorren las localidades en busca de pufflings desorientados. Armados con linternas y cajas de cartón, recogen cuidadosamente a las aves y las trasladan a puntos seguros.

Estos frailecillos son revisados, pesados y, en algunos casos, identificados para su seguimiento científico. Al amanecer llega el momento más visible del proceso. Los voluntarios se acercan a los acantilados y lanzan a las aves al aire, asegurándose de que puedan desplegar sus alas y dirigirse al mar abierto.

Este acto es en realidad el último paso de un rescate que salva a miles de ejemplares cada temporada y permite mantener el ciclo reproductivo de la especie.

Frailecillos en peligro de extinción: amenazas y futuro de la especie

Pese al éxito de estos rescates, el frailecillo atlántico sigue catalogado como especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), según informa National Geographic.

El calentamiento de los océanos, la reducción de peces de los que se alimentan y la presión humana sobre los ecosistemas marinos continúan poniendo en jaque su supervivencia.

Los expertos coinciden en que lanzar aves desde los acantilados es solo una medida de emergencia. A largo plazo, será imprescindible reducir la contaminación lumínica, proteger los mares y regular las actividades que afectan a la biodiversidad.