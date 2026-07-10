Quién es Matías Fernández-Pardo, el futbolista que prefirió jugar con Bélgica en vez de con España

Matías Fernández-Pardo (Bruselas, 3 de febrero de 2005) se enfrentará este viernes a España en los cuartos de final del Mundial que la reciente campeona de Europa disputa ante Bélgica en el SoFi de Los Ángeles. El delantero de Lille, de padre español y madre italiana (tiene la nacionalidad española, belga y francesa), eligió jugar con la selección belga después de ser convocado hasta en cuatro ocasiones por las categorías inferiores de la española. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Matías Fernández-Pardo.

Matías Fernández-Pardo estará esta noche en el banquillo de Bélgica después de decantarse por jugar con la selección del país en el que nació y donde se ha desarrollado como futbolista. El delantero hispanobelga debutó en 2023 con el primer equipo del Gent y, tras marcar 10 goles en 28 partidos, fue contratado por el Lille francés, con el que ha anotado 12 tantos y repartido 11 asistencias en los 71 partidos que ha disputado hasta la fecha.

Su buen hacer en Bélgica, donde fue internacional desde la sub-15, hizo que en su día desde la RFEF le llamara hasta en cuatro ocasiones para debutar en las categorías inferiores antes de aceptar la llamada de la absoluta de Bélgica. Según informamos en su día en OKDIARIO, desde la Federación se hizo un esfuerzo importante para incorporarle al proyecto español, e incluso se llegó a solicitar el cambio de nacionalidad deportiva para poder jugar con España, pero las exigencias de su entorno desembocaron en su llegada a Bélgica: querían tener garantías reales de jugar con la absoluta de España. Por esto no pasó la dirección deportiva de la RFEF y por ello acabó debutando con la absoluta de Bélgica, con la que ha jugado cinco partidos.

Edad de Matías Fernández-Pardo

Matías Fernández-Pardo cumplió el pasado 3 de enero 21 años.

Dónde nació Matías Fernández-Pardo

Matías Fernández-Pardo nació en Bruselas.

Por qué Matías Fernández-Pardo prefiere jugar con Bélgica

La predisposición de Matías Fernández-Pardo siempre fue jugar con España e incluso en una entrevista aseguró que su sueño era jugar con la selección española. Las exigencias de su entorno, que querían garantías de debutar con la absoluta española, frustraron su llegada a Las Rozas. Desde la RFEF siempre han tenido claro que para debutar en el primer equipo hay que ganárselo en las categorías inferiores y por ello en su día se llamó en varias ocasiones para la sub-21. Según informamos en este periódico, el distanciamiento fue total cuando desde su entorno se insistió en que sólo contemplaban acudir si el destino era directamente la absoluta.

En qué equipos ha jugado Matías Fernández-Pardo

Matías Fernández-Pardo inició su trayectoria como profesional en el Gante y en verano de 2024 fue fichado por el Lille por 11,50 millones de euros. Tras su «no» a España, debutó con Bélgica en un amistoso disputado ante Croacia el pasado 2 de junio y en el Mundial ha participado saliendo desde el banquillo en los partidos ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda.