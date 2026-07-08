Celeste Amarilla llama «hijo de p…» a Mbappé en pleno Senado: «Le niega la mano y le grita en la cara»

Celeste Amarilla, senadora paraguaya, ha vuelto a insultar a Kylian Mbappé. Esta vez ha dejado su faceta racista a un lado para llamar «hijo de p…» al jugador del Real Madrid en pleno Senado. Con un tono amenazante, la política, que sigue alimentándose del éxito de Kylian, cargó de nuevo contra el francés tras la eliminación de la selección de Paraguay a manos de Francia.

«Cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez pisaba un Mundial, por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca», exclamó Celeste Amarilla.

La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico, lejos de disculparse por los graves insultos racistas a Mbappé a través de sus redes sociales, atacó nuevamente al segundo máximo goleador del Mundial 2026: «Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé».

Cabe recordar que el pasado martes, tras todo el revuelo y las continuas ofensas a su jugador, el Real Madrid tomó cartas en el asunto con un contundente comunicado: «El Real Madrid C. F. quiere manifestar su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé».

El Real Madrid reaccionó

«Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo», añadió.

«Estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad. El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicadas para siempre», zanjó el club blanco.