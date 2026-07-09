Qué camiseta lleva Bélgica hoy en el Mundial 2026 contra España: así es su segunda equipación

España podrá vestir su color principal en el duelo de cuartos de final del Mundial. Pese a tratarse de un partido neutral, los de Luis de la Fuente cuentan con el factor local. Bélgica competirá con una de las camisetas más llamativas de la edición del 2026, entre otras cosas por su curioso diseño inspirado en el surrealismo.

Las primeras equipaciones suelen ser las más representativas para cada país. En el caso de este encuentro, La Roja y Los Diablos Rojos no pueden coincidir. Al existir un conflicto de colores, España gana esta pequeña batalla, ya que figura como local. Esta posición no implica ninguna ventaja deportiva, ya que se trata de una designación administrativa de la FIFA.

Bélgica no pasará desapercibida, ya que su segunda camiseta está inspirada en el surrealismo de René Magritte, un destacado pintor belga. Las formas esféricas tan destacadas son un guiño directo a la obra La Voix des Airs (La voz del espacio). El color principal es el azul cielo claro, acompañado de detalles en rosa claro, blanco y negro.

El fútbol y la moda cada vez tienen una relación más cercana. No es nada extraño ver prendas de todo tipo lejos de los estadios. Sin embargo, a nivel de juego no debería tener ningún impacto. De hecho, España consiguió vencer a Portugal en el duelo de octavos con su segunda equipación.

El récord de la portería a 0 asusta

Los de Luis de la Fuente están consiguiendo resultados a nivel ofensivo, pero el rendimiento defensivo está siendo de récord, algo que está disparando las expectativas. Por el momento, Unai Simón no ha encajado ningún gol en los cinco partidos del Mundial. Lo más llamativo del dato es que el guardameta solo ha tenido que realizar 11 paradas.

El muro de Los Diablos Rojos tampoco se queda atrás, ya que cuentan con Thibaut Courtois en sus filas. Sin embargo, el portero del Real Madrid admite que se enfrentan al rival más duro que han tenido hasta el momento: «España es la favorita, eso está claro. Cuando has ganado la Eurocopa eres uno de los favoritos».