Qué pasa si España empata contra Bélgica: prórroga, penaltis y normas del Mundial 2026

España enfrenta de nuevo unos cuartos de final del Mundial, ronda que no alcanzaba desde el triunfo en Sudáfrica 2010. El combinado que dirige Luis de la Fuente se mide a Bélgica en Inglewood (California) por un puesto en las semifinales del torneo. En la parte superior del cuadro ya espera Francia, que superó por 2-0 a Marruecos gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

La selección gala se ha mostrado intratable durante todo el Mundial 2026 y apunta a la revancha de las semifinales de la pasada Eurocopa con España. Antes, la Selección deberá superar a una Bélgica que viene de derrotar a la anfitriona principal en octavos de final.

El combinado belga no cuenta con el poderío en su plantilla de antaño. Lejos de la calidad y profundidad de un plantel que contaba con nombres como Kompany, Eden Hazard o Mertens y con las versiones más jóvenes y competitivas que futbolistas aún en activo como Lukaku o De Bruyne.

Sin embargo, los de Rudi García llegan sin la presión de pasados campeonatos y con la moral disparada tras salvar la eliminación ante Senegal -caían por dos goles a falta de 10 minutos para el final- y golear a Estados Unidos en octavos. España volverá a enfrentar a una selección europea, como en sus dos eliminatorias previas, por un puesto en semifinales.

Si España y Bélgica empatan, ¿hay prórroga?

La ronda de cuartos de final mantiene las reglas de desempate del resto de eliminatorias. Si los 90 minutos reglamentarios concluyen sin ventaja para ninguno de los dos equipos, el encuentro se irá a una prórroga con dos partes de 15 minutos cada una. El primer partido de esta ronda de cuartos de final del Mundial 2026 no ha requerido de tiempo extra para decidir el ganador, ya que Francia venció a Marruecos con dos goles en la segunda mitad.

En los octavos de final, dos encuentros (Argentina-Egipto y Suiza-Colombia) se resolvieron más allá de los 90 minutos iniciales. Una prórroga que España evitó ante Portugal con un tanto postrero de Mikel Merino.

¿Puede haber penaltis en el España-Bélgica?

En caso de que el empate en el marcador del España-Bélgica persistiera después de los 30 minutos de la prórroga, el ganador se decidirá en la tanda de penaltis. Los 11 metros han sido verdugos de la selección española en los dos últimos Mundiales. En 2018, el equipo entonces dirigido por Fernando Hierro cayó ante la anfitriona Rusia en la tanda de penaltis. También en octavos de final perdió ‘La Roja’ en Qatar 2022, en esta ocasión con Marruecos como auspiciador de la derrota española.

¿Cuántos cambios se pueden hacer en la prórroga en el Mundial 2026?

Los jugadores de banquillo se han convertido en un activo de vital importancia desde que se implementaron las cinco sustituciones por equipo. Una medida que se inició con motivo de la pandemia, y que se extendió más allá de estas restricciones a partir de 2022. En la actualidad, cada equipo dispone de cinco sustituciones, que debe realizar en un máximo de tres ventanas.

Si realizan un cambio en el descanso, mantiene el número de ventanas de sustituciones con las que contará. En caso de que el partido entre España y Bélgica se vaya a la prórroga, cada selección dispondrá de un cambio y una ventana adicional; independientemente de si los ha ‘gastado’ o no en los 90 minutos reglamentarios.