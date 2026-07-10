La Plaza de Colón fue un clamor. Antes del España-Bélgica, cuando ya había cientos de personas apiladas para animar a la selección española en su partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Bélgica, los aficionados cantaron el ya famoso «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!». El hartazgo con el presidente del Gobierno se palpa en múltiples encuentros multitudinarios y los que se producen en el centro de Madrid durante el torneo no son menos.