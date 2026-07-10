¿Quién sería el rival de España y a quién se enfrentaría en el próximo partido del Mundial 2026 partido si gana a Bélgica?

El Mundial llega a su fin después de 104 partidos. Con el partido de España, tan sólo quedan 7 partidos para que se dé por finalizado este torneo, que se repite una vez cada cuatro años. España tiene hoy viernes como propósito derrotar a Bélgica, que, a pesar de no ser la selección de años atrás, no va a regalar ni un centímetro de campo con el fin de llegar a la primera final de un Mundial en su historia.

Ambos equipos disputarán a las 21:00 horas el segundo partido de cuartos de final en busca de ganarse la segunda plaza para las semifinales del lado de su cuadro. La primera plaza para la semifinal fue asignada el jueves por la noche en un partido que enfrentó a Francia y Marruecos.

El rival de España en semifinales, si gana hoy a Bélgica

Ya hay fecha, hora y lugar para la semifinal que le correspondería jugar a España si hoy vence a Bélgica. La semifinal se jugará el martes 14 de julio a las 21:00 horas en el Estadio de Dallas (AT&T Stadium).

Francia demostró contra Marruecos el poderío de su selección, que es la máxima goleadora del Mundial. Los goles de Mbappé, que ha empatado a Messi en la carrera por la Bota de Oro (8 goles), y de Dembélé fueron suficientes para derrotar a una Marruecos que metía miedo, pero que contra Francia sólo pudo realizar un tiro a puerta.

Francia ya cumplió con sus deberes y espera una revancha contra España después de la victoria española en semifinales de la Eurocopa de 2024 y en las semifinales de Nations League por 5-4 en junio de 2025. El martes 14 se podría repetir uno de los clásicos de Europa, donde se enfrentarán la selección más goleadora del mundial y la selección española, que todavía no sabe lo que es encajar un gol en el mundial.

De los últimos 10 encuentros entre las selecciones, España ha conseguido 6 triunfos frente a los 3 que ha conseguido Francia. Los dos últimos partidos de este clásico se jugaron en rondas semifinales, donde España venció en ambas.